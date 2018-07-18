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微软将在未来为Surface设备引入无触点输入技术

微软将在未来为Surface设备引入无触点输入技术
2018年07月18日 07:17 新浪科技综合
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　　本文来自PChome电脑之家

　　还记得电影《少数派报告》中的全息无触屏和《阿凡达》中的透明无触屏吗？仅通过手势操控PC设备是不是很酷呢？其实，微软在前年就已经开始研发这个概念技术，并已做出了一款全新的非触摸式交互设计，同时它还可以集成到即将推出的Surface设备中。

　　微软的无触控输入专利于2016年提交，并于7月10日获得批准。该专利与诺基亚的McLaren项目不同，后者从未进入过消费设备领域，前者则是要将这项技术带入消费级产品当中。

　　微软的这种新的无触控输入方式从苹果iPhone X自带的TrueDepth相机技术中获得了灵感，毕竟苹果已经在其最新的设备中提供了一种伪无触摸的交互。而真正的非触摸交互，仍需要在屏幕上接入触摸传感器。

　　由此，微软详细解释了真正的无触控技术的运作方式。简单来说就是，设备上需要装入一个能自动跟踪目标的摄像头，该摄像头能捕捉人的手势动作（非静态动作），将该动作转化为非静态像素，并将像素的位置映射到系统中相对应的地方，这样手指就能控制系统中的光标，并实现多点手势操控了。

　　该无触控输入技术将会在微软的下代Surface设备上亮相，不过该产品并不会在明年发布。

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