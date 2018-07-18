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桌上迷你小冰箱：天热就要喝冰可乐

桌上迷你小冰箱：天热就要喝冰可乐
2018年07月18日 07:14 新浪科技综合
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　　本文来自爱活网

　　炎炎夏日，不喝一口冰饮料怎么过得下去，但并不是每个公司都有冰箱，也不是楼下就有便利店，叫来的外卖冰饮也可能因为太阳过于炙热而变成常温饮料。所以这时候身边有个迷你小冰箱就好了，近日，有一款名为SUPER COLD BOX的迷你桌面小冰箱出现在了日本THANKO网站上，似乎为我们的夏日冰饮又增加了一种解决方法。

　　据了解，SUPER COLD BOX迷你冰箱体积不大，非常容易携带，可以放在办公桌或任何其他地方，内容积也不大，能放下70mmX70mm大小的水杯、易拉罐或盒装饮料等。SUPER COLD BOX迷你冰箱的制冷原理很简单，采用了半封闭式制冷片+风扇制冷方案，最大功耗为48W，风扇最大噪音为48dB。

　　那么说到底，制冷效果到底怎么样呢？据官方表示，SUPER COLD BOX迷你冰箱可在1小时内将20多度的温水温度降至8摄氏度，两小时降至3.4摄氏度。不过我们看看这个半开放式的设计，就知道实际表现大概没有官方说的那么理想化，由于半开放的关系，就势必会受到环境温度影响，如果能加一个罩子可能效果会更好。

　　目前，SUPER COLD BOX迷你冰箱已经在官网和THANKO网上发售，售价为4980日元，约合人民币298元。夏天没有空调活不下去，没有冰镇饮料同样也很难存活，试试这款迷你小冰箱吧，有口冰的总比常温的要好。

小冰箱迷你
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