Intel Z390新主板确认：仅新增支持USB 3.1/802.11ac

Intel这一年多来的处理器产品线确实有点凌乱，似乎是完全乱了节奏，从技术到型号都有点摸不着头脑。Z370主板的诞生就比较仓促，本身几乎没有任何变化，纯粹是为了支持八代酷睿而生，但在接口不变的情况下又不兼容老平台，闹得怨声载道。一直以来又有传闻说，Intel还会推出新的Z390主板，同时桌面处理器也会再次提升到8核心16线程。

今天泄露的一张Intel内部路线图确认了Z390的存在，标注在2018年第三季度发布，而且是直接取代Z370，如此一来后者就出奇的短命和尴尬了。

不过在规格上，Z390也没有太多新意，新增的只有原生USB 3.1 Gen.2接口（最多六个），并可选Wireless-AC，支持802.11ac Wi-Fi和蓝牙5.0。

这样一来，第三方USB主控和无线网卡就可以省省了，但作为一个高端桌面平台，仅仅这两点新特性显然不够吸引人，而且无线支持还是可选项。

不过这份路线图应该是较早时候的了，比如处理器型号中并未提及9000系列——据说只是Coffee Lake Refresh升级版，但却划入九代酷睿，那就更乱了。

再比如发烧平台的下一代还是早先规划的Basin Falls Refresh，而不是最新的Cascade Lake X。

最近还有说法称，Intel在考虑取消Z390，毕竟它变化不大，而近期各家Z370主板陆续升级BIOS以支持新处理器，暗示了Z370和9000系列的兼容性，但也让Z390更无必要。