微软首席产品官Panay：Surface Go是我的一场豪赌

Surface主管 Panos Panay 显然是个好赌之人。你可以在微软的 37 号楼看出来——架子上的 Surface 平板电脑下方伸出了两张1美元的纸币。

微软首席产品官Panay

最近在拜访微软时,当我问起这两张纸币,Panay 表示,这其实是他多年前在这一特殊产品上下的赌注。当我问他,这笔赌注是否是放在 Surface 最早的产品 Surface RT 上时,他显得有些惊讶:“Surface RT 的那一场我是输了的,但这一场我会赢下来”,他说,“这场赌注是和现有市场上的产品相关的。”

Panay 作为微软的首席产品官,并不想要过多讲述 Surface 的过往——他甚至不想多说 Surface 现在的情况。但他非常想要讲述他在 Surface 产品线上的下一场豪赌:全新的 Surface Go。其实,现在说 Surface Go 是一项大投资或许不太恰当,这个产品的设计,最初是为了“消失”。

如果你之前对 Surface 系列产品的发展轨迹有所了解,你或许会知道,其实 Surface Go 过去就通过蓝本、草稿或留言等其他形式存在于我们的想象中。但 Panay 坚持认为,这一全新的二合一设备并不是 Surface RT 或者 Surface 3 的后代产品,也不是 Surface Mini(Surface Mini 某种程度上是 Panay 头脑发热后想出的产品,从未实际生产过。)。

与此不同的是,全新一代的 Surface Go 其实是一种融合了多项优质性能的尝试,它把价值 $1000 的 Surface Pro 变得更加便携、更加便宜。

就像 Surface Pro 一样,Surface Go 也可以拆卸,并适配微软特质超纤 PU 材质的键盘套。和 Surface Pro 一样,都有镁合金的外壳,触控屏幕为 3:2 比例,由大猩猩玻璃制作而成;背部有一个可伸展至 165 度的支架;支持微软触控笔,触控笔可以磁性吸附上平板电脑;摄像机方面,配备 Windows Hello 人脸识别摄像机,支持生物认证;面临操作者的方向,设备配备两个前向扬声器;后置 800 万像素摄像头。这些都是 Surface Go 硬件设置的情况。

但 Surface Go 是比较迷你的,它的尺寸仅为 9.6×6.9×0.33 英寸,对角线显示为 10 英寸,仅重 1.15 磅。我第一次看到 Surface Go 的时候,微软的产品营销经理 Natalia Urbanowic 把它从一个 10 英寸皮革斜背包中拿出来,以显示它是多么容易被藏起来。Surface Go 非常之轻,足以让人误认为是一本笔记本。上一次我对电脑有同样的感觉还是在 2016 年,联想发行 YogaBook 的时候。

Surface Go 也是目前 Surface 系列中价格最低的产品。在八月开始供货时,它的基础价格仅会是 399 美元。然而配置却包含了 64G 的存储空间和 4G 内存,出厂设置为 Windows 10 S 系统(S 是 Streamlined 的缩写,在这一模式下,用户仅可以从 Windows 商店中下载 App)。除此之外,配置微软的 Type Cover 键盘和书写笔需要支付额外费用。

在此基础上,更高的配置也意味着更高的价格:256G 存储空间、8G 内存和支持 4G 网络 LTE 的设备价格更高,详细的定价信息微软尚未披露。所有的机型都包含微型 SD 卡槽,支持额外外插存储。

Surface Go 其实并不是 Panay 团队第一次发布的 10 英寸产品。最早的 Surface 拥有 10.6 英寸的屏幕;在 2015 年,微软公开发售了 10.8 英寸的 Surface 3。 Surface 3 起售价为 499 美元,运行完整的 Windows 系统,而不是 Windows RT 系统。同时,Panay 也承认,Surface 3 的充电结构设计并不十分合理。Panay 表示:

直到今天我仍然非常后悔 Surface 3 的充电口设计,我不断地说服自己,广泛运用的 USB 2.0 接口能够解决大家不断问我的一个问题,那就是用户是否可以拿已有的充电器给 Surface 充电?我从这段经历中学到,用户想要的其实是和设备适配的插座,想要的是‘无缝’的充电体验……我知道这看上去只是一件小事,但我不应该过于夸大“小的细节可能会创造大的不同”。

Panay 说,市场上对 Surface 3 续作的需求非常明显,按照惯常的命名规律,续代应该叫 Surface 4。“但从 3 到 4 的变革并不是我们想要的”,他表示,“从 3 到 4 会和最初的 Surface Pro 设计太过相似,这不是 Surface 系列应该延续的路径。”相反,过去三年,他其实一直在酝酿类似于 Surface Go 的产品——内部代号为“Libra”。

新的 Surface Go 是在这一系列经验打磨中诞生的。它和 Pro 系列一样拥有 Surface Connect 接口,同时也有一个用于数据传输和备用充电的 SUB-3 3.1 接口。Surface Go 的待电时长达 9 小时,同样配置 Intel Pentium Gold Processor。虽然 Intel Pentium Gold Processor 并不是英特尔最好的处理器,但这一配置的升级相比 Surface 3 的 Cherry Trail Atom Processor 已经是重要飞越了。

Surface 的项目管理总经理 Pete Kyriacou 说,微软为了让处理器成为核心组成因素,和英特尔采取了密切合作。“Surface Go 的画面和 i5 处理器的 Surface Pro 3 相比,有 33% 的提升,与 i7 处理器的 Surface Pro 相比,有 20% 的提升。”他表示,“尽管我们用的是奔腾处理器,但是从图像处理角度来说,它比三年前的核芯处理器效果还要好。”

在访谈中,我获取了新 Surface 的很多信息,不仅是硬件信息,还有很多软件信息。“我们调整了 Office,也调整了英特尔处理器,还调整了 Windows。从模型上来说,我们致力于确保这款产品能够符合实际的生活需求。”Panay 表示,“我们还让 Cortana 团队介入,来更好的设计 Cortana Box——我们不断地明确用户在 10 英寸设备上的具体需求,并努力将之实现。”

一般来说,在购买这么小的电脑时,在其他方面会有所折中。在获得便携性的同时,用户往往失去了内存和流畅的浏览体验。Surface Go 配备了专为 10 寸屏幕设计的内置优化计算器,微软表示,他们正在和第三方公司开展合作,以确保软件运行流畅。当我有实际使用 Surface Go、想要尝试着在 Windows 商店中下载亚马逊的 Kindle App 却无法找到时,我被提醒道——系统对于第三方软件的管控仍然是有限的。

微软的长期设计主管 Ralf Groene 曾经说过,让 Surface 更小其实并不是一件小事。Groene 带我参观了微软园区 87 号楼的部分区域,这片区域包含了设计工作室和 Groene 领导的不断产生产品创意的 60 人团队。

在一扇写着“绝对不允许 Tailgating ”的门后——一条反对别人站在自己身后的警告。这并不是一条禁止烤肉或者丢沙包的标语(Tailgate 有球赛前的狂欢活动之意)——一个小型多媒体团队不断地产出概念视频。“在产品被创造之前,我们会有一个愿景、一个想法,而我们用视频的形式表达出来”,Groene 告诉我,如果这段视频在高层中被广泛认可,产品就有实现的可能。“我们一般会有一个体现处理器最佳效率的时间表,我们会在处理器性能过时之前尽可能多的创造产品迭代。”

一旦 Surface Go 被认可,Groene 的实际工作会更像一名几何学家,他们会不断思考:我们应该如何把这项设计搬到一个 9.6 英寸的设备上?再次采用镁合金是一个理所当然的选择。Groene 告诉我们,镁合金比铝轻 36%,且微软已经在镁合金相关的机械装置上有了很大投入。Surface Go 上的部分角度会更加圆润——Groene 把这个称作“曲率半径”——这项设计能够让用户在长时间手持时感到更加舒适,就向你在读书或是绘画一样。

目前为止,Surface Go 面临过的最大难题是 Type Cover 键盘。Groene 告诉我们,整个设计中唯一不变的因素就是人,包括手指的活动。如果为了把笔记本电脑变的轻薄而把键盘缩的太小,客户将会不可避免的抱怨手指抽筋、或者敲击产生令人不满的噪音之类的。(当然最坏的情况就是键盘的损坏。)

Surface Go 的键盘毫无疑问比之前 Surface Pro 配置的要小,但仍然有一小片精确的玻璃触控区域,键盘之间的切换举例也比 Surface Pro 要略微短一些。

最让人影响深刻的是,Surface Go 的键盘采用了剪式开关机制,这一机制,用 Groene 自己的话来说,就是能够启用合适的力量。微软团队在观看了数小时由摄像头捕捉的打字视频脚本后,将每一个键都设计的略带凹陷。通过手指的触感,你能够感受到 Surface 键盘不同于其他小型设备键盘的精致感。(我仅在短时间内使用了 Surface Go 的键盘,所以不能完全保证精确地描述长期使用感受。)

我和 Groene 提起过,苹果公司一直坚信触控屏幕并不适合个人电脑。苹果的首席软件工程师 Craig Deferighi 在和 WIRED 的采访中表示触控屏完全是让人疲劳的。然而,微软对于触控屏幕电脑的态度则十分坚定。那么,微软关于触控屏电脑的使用方面的调查又发现了什么呢?

Groene 首先指出,Surface 笔记本是微软产品线中唯一拥有触控屏的传统笔记本电脑产品。其余的都是可拆件产品,例如巨大的 Surface Studio 个人电脑。但是,说得更直白一些,他说:

为大家提供更多做事的方法选项,并不意味着我们要不断添加元素。这和瑞士军刀的设计不一样,在瑞士军刀的设计里,每一个新添加的工具都会让军刀更加庞大。”

显然,如果持续八个小时举着手坐着,你肯定会感到疲惫,但这并不应该是人们使用工具的方式。“这和用钢笔是一个道理。‘我们生来就有十个触控笔了,所以我们不需要钢笔’,”Groene 边说边摆弄着他的手指,他引用了一句乔布斯关于触控笔的名言。“在你想要随手涂写点什么的时候,有钢笔这样的工具是很棒的。”

“我们在尝试为大家设计产品,”他说道,“我们并不想要控制人们操作我们设备的方式。”

所以,谁会是 Surface Go 的主要用户呢?问题的答案取决于你把这个问题抛给谁,但或许有一个简短的回答:任何人,以及所有人。

产品营销经理 Urbanowicz 说,Surface Go 是一款关于“触及更多观众以及拥抱世界的产品,用户可以是一名母亲、一名企业家、一名学生、或者是一名社会正义的斗士。”Kyriacou 在描述 Surface Go 的摄像头时表示,“想想工地上的一线工人——建筑工人、建筑师,他们能够用 Surface Go 捕捉他们所需要的内容,甚至是扫描一份文件。”你可以带着 Go 出差,Kyriacou 指出,通过使用 Surface Connect 接口,Surface Go 将是差旅人士的立项设备。Groene 还描述了关于阅读、绘画、以及运行像 Photoshop 或 Illustrator 这样的软件。几乎所有人都提到了用 Surface Go 来看 Hulu 或者奈飞视频。

关于主要用户,Panos Panay 最初有个很哲学的回答,那就是他的“梦想”。他说,他的梦想是让 Surface 产品触及更多的人群。“我是说,这并不是我的最终梦想,但是是我生活和工作之中实际会一些模糊的边界,以集中解决这些模糊边界为目标,Surface Go 显然是我们的一个方向。”

Panay 说,在和我交流的前一晚,他带着他的儿子来到了 Bellevue 广场上的购物中心,并不得不拿出他配备 LTE 功能的 Surface Go 来处理一些工作上的紧急问题。直到他的儿子问他这是否是一个新的产品时,Panay 才意识到了,让这一尚未发布的产品出现在公开场合是重大的错误。他赶紧把电脑收进了夹克里。对他来说,这简直是一件趣事:当工作和家庭时间的界限变得模糊时,他可以立刻起身处理一些事物,完成之后,能够立刻让他的电脑消失。

Panay 的团队在人们过去八年中如何使用 Surface 产品上有更加深入的简介,他说,当 Surface 仍是一个概念产品的时候,微软已经制造硬件设备超过十年了——键盘、鼠标、网络摄像头、XBOX 主机。但是当微软决定生产自己的电脑时(当然,这项决策的最终目标是为了在运营微软软件的硬件设备市场有更多的控制权),这对公司来说是一个全新的硬件领域。这也是一个让消费者重新对微软产品感到兴奋的机会,而不仅仅是企业家和客户的简单买卖。

Surface的最初几年十分艰难。最初的版本,Surface RT,可以说是微软高管更希望忘掉的一款产品。在我参观之前,微软的公关团队就已经采取行动,没有让我看到这一款产品。伴随着与过往 Windows 系统不一样的、全新的 UI 设计,Surface 2012 年的发布会更像是 Windows 8 的发布。这一版本配置了 32 位的 ARM 处理器,运行系统为 Windows RT。如果你问别人,别人都会告诉你,Surface RT 要么是一个糟糕的创意,要么是太过于领先于时代了。(Panay 认为 Surface RT 非常的有远见。)最终,微软不得不在第二年采取了降价措施。

从那以后,基于公司的设计理念、更加新的运营系统和基础的摩尔定律,微软推出了一系列越来越好的 Surface 产品。在 2013 年,微软推出了 Surface Pro 产品线,仍然是可拆解设备,但被设计地像价值 799 美元到 2600 美元的高级笔记本电脑。微软相继推出了 Surface Book 产品线,Surface Book 2 的起售价为 1199 美元,总重大约为 3.5 磅,成为了笔记本历史上重要作品。Surface Studio 更是大放异彩,作为售价 2999 美元的一体化桌面个人电脑,瞄准了创意型用户。Surface Laptop 是微软对苹果 MacBook Air 做出的很好答卷,这一系列的起售价为 799 美元,自去年发售之初便获得了非常多的正面评价。

即便如此,微软的 Surface 产品线仍然很难在个人计算领域获得很大的影响力。惠普和联想主导了更大的个人电脑市场,而苹果则领导了平板电脑市场(包括可拆解平板电脑和带盖平板电脑)。“从出货量的角度上来说,整个 Surface 产品系列都非常地轻”,专职最终设备和屏幕的 IDC 研究主任 Linn Huang 表示,“一开始它的销售额在不断增长,但是随着 iPad Pro 的发售,Surface 的出货量在过去几个季度中逐年下降、或保持平稳。”

同时,微软又有了需要担心的新竞争:Google 发售的便宜的 Chromebooks,在较短的时间内占领了很大的教育市场。

“我是否会考虑 Chromebooks? 当然!”Panay 告诉我,“我是否会考虑 iPad?当然。我会使用很多不同的设备。但同时使用多个设备是非常累的,而 Surface 是为了给你提供完整的软件体验而设计的。”Panay 强调了轻便的 Chromebook 的一大劣势:缺乏本地存储空间。同时,他表示,Surface 是为了让用户同时在本地和云端更加有生产力而设计的,如果他们需要在云端工作,那就可以在云端工作。

同时,尽管 Panay 表示他会不断关心 Chromebook 的动态,他坚持认为微软打造 Surface Go 并不是为了和 Chormebook 竞争。Surface Go 会有专属于学校的软件选项:学校的 IT 管理员可以在 Windows Pro 教育版或者 Windows 10 S 中做出选择。

尽管坊间对微软代号“Andromeda”的手持设备传言已久,Panay 不愿意探讨或披露 Surface Go 之后的更多计划。如果 Surface Go 回到了更小的 10 英寸的可拆卸设备上,也就意味着微软可能会回到运行 ARM 处理器的手机上来。美国高通公司已经开始制作移动端芯片,以和英特尔为电脑设计的核心处理器竞争。

目前,Panay 已经在 Surface Go 上赌下了全部的筹码,赌定这个小小的设备能够让更多人爱上 Surface 产品。他更倾向于把之前不成功的 Surface 产品归结于不走时运,而现在,有了 Surface Go,他说,“是时候了。