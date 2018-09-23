新iPhone XS无法激活 苹果和运营商相互指责

运营商是美国用户购买手机的重要渠道，而Verizon是美国最大的运营商之一

新浪手机讯 9月23日上午消息，来自国外网站appleinsider的消息，一些美国运营商Verizon的用户称，他们在拿到iPhone XS和XS Max后，出现新手机无法激活的问题。而苹果和Verizon都认为这是对方问题。

国外很多用户是通过运营商渠道来购买新机的，Verizon的用户在拿到iPhone XS和iPhone XS Max后的48小时内，仍无法激活自己的新手机。具体原因是，他们的Verizon账单信息无法通过验证。而为了激活设备，这个环节是必需的。

周五和周六，多名用户联系了AppleInsider，声称他们的新iPhone无法激活，因为“苹果无法验证我的Verizon账单邮编和密码”。

但苹果和Verizon都认为问题不在自己这，他们都把责任推给了对方。

在国外网站Reddit上，也有Verizon的用户报告同样问题，据说两家公司支持团队都不知道是什么导致了这个问题。一个帖子表明，激活错误与相关联的苹果账号（Apple ID）抓取旧地址数据的过程有关，而不是当前的Verizon账单地址，这对过去几年搬回家的人来说是个问题。（新浪手机注：Apple ID中有一项是由用户填写的邮寄地址，看起来似乎要跟Verizon的账单地址一致）

所以问题的根源似乎是两家公司之间的数据不匹配，但除了尝试旧地址并希望它能奏效之外，目前还不清楚双方是否会在短期内解决问题。

Verizon的激活问题是苹果最新款iPhone发布后遇到一系列小bug之一。其他的还包括，苹果店的预订系统上周五出现故障，一些顾客提货被推迟，以及UPS显示原定于周五发货的被推迟到了周一。（晓光）