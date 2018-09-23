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暂时仅限Mac系统 Chrome 71将获得原生黑暗模式

暂时仅限Mac系统 Chrome 71将获得原生黑暗模式
2018年09月23日 09:32 新浪数码
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　　本文来自太平洋电脑网

　　每个人都喜欢黑暗的主题？好吧，也许不是每个人，但很多Android爱好者都是原生黑暗模式的粉丝。谷歌最新的Material Theme有些应用已经采用了黑暗模式。 YouTube和Android内置消息应用是最新的案例，看起来另一个重要的应用Google Chrome也可能会出现黑暗模式，但它很有可能首先在macOS上启动。

　　苹果在macOS 10.14中添加了一项功能，允许用户选择系统范围的浅色或深色主题。将系统切换到暗模式会将所有兼容的应用程序翻转为深色调。 Chrome for macOS目前不支持此功能，但它似乎正在筹备中。

　　最近在macOS上提交的Chrome标题为“添加命令行开关以强制黑暗模式”链接的报告让项目成员讨论添加黑暗模式。根据报告，将此功能添加到Chrome 70已为时已晚，它可能包含在71中。Chrome 71预计在12月4日达到稳定通道。但是一个尴尬的地方在于黑暗模式的UI看起来就像隐身模式，这很容易引发混淆，开发人员必须找到一种不同的方式来区分它们，或者只是依靠Incognito图标。

　　系统范围的原生黑暗模式无疑是macOS的一个很酷的功能，当然很多人都希望在Android上看到它。

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