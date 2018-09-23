索尼新旗舰Xperia XZ3正式官宣：10月18日发布

在前段时间举行的柏林IFA2018大会上，索尼带来了全新旗舰手机Xperia XZ3，而根据现场报道，这款手机将会在拍照和三防方面有突破性进展。

昨日晚间，索尼官方宣布将于10月18日下午2点在北京举办新品发布会，地址选在了北京朝阳区广顺南大街嘉美中心6层，本次发布会地主角正是索尼新年度旗舰Xperia XZ3。

虽然该机早在IFA2018展会上就亮过相，但更多索尼的粉丝依旧十分关心国行版的售价，是否要为信仰充一波值还要看索尼的价格给不给力。

根据索尼Xperia XZ3在美国、中国台湾等市场的表现来看，美版索尼XZ3的售价达到了899.99美元（约合人民币6200元），而台版的售价达到了25990新台币（约合人民币5800元）。

从历史旗舰定价以及其他地区定价综合来考虑的话，预计索尼Xperia XZ3国行版的售价可能在5500元左右。

通过之前的曝光我们了解到，这款索尼新旗舰最大的亮点就是采用了OLED显示屏，作为索尼旗下首款采用OLED显示屏的旗舰产品十分值得期待。索尼Xperia XZ3正面配备了一块6英寸的OLED全面屏，分辨率为2880×1440，达到了2K级别，屏幕纵横比为18：9。

硬件配置上，索尼Xperia XZ3将搭载高通骁龙845处理器，配备64GB存储，电池容量为3300mAh，支持无线充电，运行全新的Android 9 Pie系统，支持IP68级防尘防水。

目前最让用户担心的还要数这款手机的续航问题，高达2K级别的分辨率但电池容量仅有3300mAh。不过考虑到最新的Android 9.0系统的电池管理更加出色，或许它的续航表现也不会像用户想得那样糟糕。