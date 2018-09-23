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华为、荣耀手机微信指纹支付升级时间表

华为、荣耀手机微信指纹支付升级时间表
2018年09月23日 00:30 手机中国
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　　9月22日，我们迎来了中秋假期。作为中秋大礼，华为公布了一份最新的支持指纹支付的最全华为手机升级时间表，其中包括了华为和荣耀数款机型，都将在接下来的一段时间完成对微信指纹支付的升级，相信这对于不少华为用户来说是一个大福利，下面我们一起来看都有哪些机型。

　　其中华为nova3在9月10日就已经完成了对微信指纹的支持。在9月中旬，也完成了对华为nova 3i的升级支持，到9月下旬，华为Mate RS保时捷设计、华为P20系列也将迎来升级。9月底的时候，华为老机型P10系列、Mate 9系列也将升级支持，另外，9月底荣耀8X、荣耀Play、荣耀Note 10、荣耀V9、荣耀8青春版、荣耀V10、荣耀9也会支持微信指纹支付。

最全华为手机升级时间表最全华为手机升级时间表

　　华为Mate 10系列将在10月份对指纹支付进行升级，想必是在Mate 20系列发布前后了。10月中旬，华为畅享 7S、畅享8 Plus、麦芒6、nova青春版、nova 2S、nova 3e也会升级，荣耀方面则是会对荣耀10、荣耀9青春版、荣耀畅玩7X、荣耀9i进行升级。10月底的时候，nova 2Plus、nova2也会进行相应的升级。另外，十一月中旬时候，平板M5 Pro、平板M5 10寸、平板M5 8寸也将进行升级。

　　华为表示，微信与华为合作的指纹支付方案，所有指纹信息的验证与储存工作，均运行在手机本地的TEE OS-iTrustee安全系统中，安全级别非常高，用户大可放心使用。此次升级也将覆盖华为和荣耀的大多数机型。

华为荣耀
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