德国手机门店意外曝光华为Mate 20：比P20 Pro更大

新一代iPhone已经发布结束进入预售期，而三星下一代旗舰Galaxy S10距离我们还比较遥远，于是全球的手机媒体都将目光聚焦在了即将发布的下一款神机——华为Mate 20身上。

关于华为Mate 20的爆料一直没有停止，前日，知名爆料人Roland Quandt在德国的线下店发现，华为已经悄悄为Mate 20准备了玻璃陈列板，旁边的告示牌提醒“正在‘施工’中，快好了”。

根据Roland拿在手中的P20 Pro进行同框对比，华为新机比P20 Pro（6.1英寸）还要长一些。如果参考目前流出的渲染图，在去掉正面指纹（下巴更窄）且采用刘海屏/水滴屏后，Mate 20的屏幕尺寸的确有望做到6.3英寸以上。

值得一提的是，华为手机官微今天发布了Mate 20新预热视频，再次暗示方形后置摄像头模组以及水下拍照功能。

华为Mate 20是华为2018年新一代顶级旗舰机型，其搭载的麒麟980是全球首发的7nm商用芯片，性能和功耗都比上代麒麟970有着较大进步。相信在接下来的时间里，围绕华为Mate 20的话题还会越来越多，越来越深入。