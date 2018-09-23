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诺基亚7.1 Plus渲染图曝光：正面刘海屏，玻璃背板

诺基亚7.1 Plus渲染图曝光：正面刘海屏，玻璃背板
2018年09月23日 00:32 天极网
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　　结束了上半年的火热状态，诺基亚在最近的几个月内都没有表现出什么大动作，然而在下月，诺基亚的新一轮机潮即将来袭。

　　根据之前诺基亚官宣的消息来看，10月4日，诺基亚将在英国伦敦发布一款最新中端机型，代号为诺基亚7.1 Plus。

　　而就在昨日晚间，爆料人士@Onleaks突然放出了诺基亚7.1 Plus的渲染图，这让本来还饱有悬念的手机外观设计彻底真相大白。

　　从曝光的渲染图来看，诺基亚7.1 Plus正面配备了一块分辨率为2280×1080的刘海全面屏，屏幕纵横比为19：9，屏幕尺寸在5.7-5.8英寸之间。手机背部为玻璃材质，中框为金属材质。机身三围尺寸为149.8×71.2×8.0mm，对于小手用户来说仍可以无压力操作。

　　硬件配置上，诺基亚7.1 Plus将搭载高通骁龙710处理器，配备6GB内存+128GB存储，后置蔡司双镜头，运行原生安卓系统，但具体会不会搭载Android 9.0目前还不知晓。

　　此外，爆料人士@Onleaks还透露诺基亚7.1 Plus在中国市场将被命名为诺基亚X7，海外发售的名称为诺基亚7.1 Plus。同时，诺基亚7.1 Plus还配备了Type-C快速充电接口和3.5mm耳机插孔，其最大快充功率可达18W。

　　对于这款新一代诺基亚中端机型，很多外媒针对其售价给出了自己的预测，其中呼声最高的是在2500元左右。同时，由于这款新机将在拍照方面有所突破，所以还是很值得期待的。

诺基亚刘海屏
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