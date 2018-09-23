iOS 12.1新公测版发布：专为两款iPhone XS定制

前日我们刚刚报道了苹果发布iOS 12.1的首个开发者测试版，而今日凌晨苹果又推送了iOS 12.1的又一个公测版。

从之前新版本的更新内容公告来看，苹果在iOS 12.1公测版中最主要的是加入了FaceTime群组聊天，除了这个功能外，并无其他新的功能加入了。

只不过跟昨天那个正式版有所不同的是，这个版本是专门针对iPhone XS和iPhone XS Max进行的，也可以说这款系统就是苹果为这两款新iPhone发布的定制版。

对于已经入手新iPhone的用户，如果想体验话，不妨尝试下，但毕竟这是公测版，所以还要谨慎，并做好备份资料。

之前苹果曾表示，会在iOS 12上加入新的功能，那就是配合Apple 4的ECG心电图功能的支持，而iOS端则是相应的健康App更新支持，不过目前还没有看到。

从更新内容上来看，FaceTime群组聊天依旧是本次公测版更新的主要点，而用户期待的健康功能更新可能会在稍晚的Apple Watch 4上市之后正式登陆iOS 12。