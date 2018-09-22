华为新营销方式：给排队买iPhone XS的人送充电宝

新浪数码讯 9月22日晚间消息，近日苹果公司年度手机新品iPhone XS系列在全球相继上市销售，华为公司对次活动展开了一次有趣的新营销活动。

在部分国家和地区的新品发售现场，华为派出车辆，为排队买新iPhone的用户提供果汁，面包车上写着：“Get ju%ce that lasts”——这其实是一句一语双关的话，意味华为有更持久的手机续航能力。

另外，华为还给排队买iPhone的用户送充电宝，上面写着“这是充电宝，你需要它”—以此来讽刺iPhone续航较短，用户得带着充电宝。

比起三星广告的一味讽刺，华为的做法是一次有新意的营销活动，投入成本不高，但呈现的效果很有意思。

中国手机厂商华为正在挑战苹果，而且最近在全球范围内超过苹果，成为市场份额第二大的智能手机制造商（第一仍是三星）。当然，华为的产品线较多，而苹果专注高端市场。在2018年第二季度，苹果占据了高端智能手机市场份额的43%，而华为只有9%。（晓光）