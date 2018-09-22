为什么现在还有人喜欢逛线下体验店？

就在上周，苹果的盛会落下帷幕，一口气发布的iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR以及Apple Watch Series 4，几款产品将可能再次成为2018年的爆款产品。虽然发布产品的发布会已经结束，但是一场完整的发布会并不仅仅是这个一个环节？在小编看来，发布会前的各种预热、发布会中以及发布会后的售卖才真正组成了一场完成的发布会，就目前苹果而言，前两场已经完结，售卖才是接下来的重头戏。

每年苹果新品售卖的时候，苹果体验店门前便会出现数百米的长龙，这是为什么呢？当今互联网如此发达，只需在天猫、京东等平台轻轻一点的事情为何还有人愿意去排长队等候呢？这似乎成为了一个一直悬而未决的谜题。今天小编就带大家来捋一捋。

苹果体验店

体验店模式由来已久

体验店销售的形式其实是由来已久的，比如古代售卖胭脂水粉这些物品的时候，基本都有固定的店面，并且会为买家提供试用，再比如说现在的各类超市、小卖部等，其实都是这种形式演化而来，只是可能体验方面有一定缺失。对于消费者而言，到店面购物的形式毫不夸张的说是打娘胎里就带出来的，天生就会，购物就应该这样。同时，买家、卖家面对面交易不仅简单直接，说不定还可以讨价还价。虽然后来讨价还价的形式在一些特定店面是不被允许的。

随着电商平台的发展，线下体验店的职能在一定程度上有所削弱，可能一部分用户会被电商吸引去，从而造成体验店本身的客户流失。但是发展数千年的线下体验店模式尤其是轻易能够被取代的？电商虽然有电商的优势，可是短板也让有些人难以接受，在未来的发展过程中，线下体验店是不会消失的，在与各大电商平台博弈的过程中，线下体验店的经营模式也将更加丰富，比如iPhone每次预售时，可以从网上预订，然后选择就近的体验店拿货，这就是二者相处的一种最佳状态。

苹果体验店

体验店给了我们什么？

销售作为目前体验店的一个重要职能，也是许多人会逛体验店的原因。既然提到了销售，那么用户去购买，极大程度上是对这款产品并不熟悉，所以需要通过体验店的店员进行讲解。

首先，体验店给予我们获取知识的机会。对于数码产品而言，不熟悉的用户面对一堆参数是真的头大，但是经过体验店服务人员通俗的讲解之后，便可以和生活场景相结合，能够更加细致的了解这款产品的卖点和功用。比如一款手机后置双摄，那么不少用户就会问单摄和双摄的区别是什么呢？回答这样的问题如果用干涩的语言解答，难免会比较枯燥，但是到体验店后经服务人员讲解、自己拍一组照片就可以非常好的理解双摄的作用了，原来景深效果这样可以更好的实现。

其次，体验店给予了我们仪式感。现在的生活方式总结起来怎一个快字了得，生活节奏的加快让“快”成为了生活的日常，原本很多项目的时间被压缩的越来越小，比如吃饭时间、孩童时刻看每天看电视的时间，甚至是丰富内涵的读书时间现在已经快要被压缩殆尽，生活中除了网络还是网络，这样的生活有我们需要的仪式感吗？我们越来越成为机械运作中的一个因素，而不是一个消费主体。体验店能够给予我们足够的仪式感，从进入体验店的那一刻开始，便有服务人员开始对你进行全程服务，包括问好、递水、知识讲解等，毕恭毕敬的态度能够让我们感觉到被重视的感觉，这是快消时代线上消费所无法给予的。

快消费

最后，体验店给予了我们体验。对于一款数码产品而言，体验是相当重要的，如果莫名的购买了一款体验极差的产品，那将是一个非常糟糕的购物体验，影响的不仅是当下，更是后续对该品牌的认可度。比如有些产品的操作系统较为复杂，但是用户最讨厌这样的交互，没有实际体验，在线上下单购买后的结果要么是退货要么是忍受这款产品最终导致自己习惯。也可以理解为比如我们对一款手机拍照风格的认可，通过自己的实际上手体验，不同产品拍出来的照片进行对比选择自己喜欢风格的成像产品，这些在线上购物时是完全体验不到的，这也是体验店所给到我们的。对于售后而言，在线下购买产品对于一些用户而言能够明显感觉到售后更踏实可靠，而线上可能一次售后比较吃力。

体验店的未来

互联网经济的发展对于线下体验店的冲击是不小的，尤其是在电商平台蓬勃发展之时，线下体验店所面临的压力也是空前的，如果一成不变可能所引发的将是毁灭自身。所以在、发展中，不少体验店都在创新的自己的发展模式，将原本销售为重头的职能进行弱化，丰富体验店职能，将体验店的存活不仅仅押注在销售单一方面，而是更多的拓展出销售、体验、享受等为一体的全新经营生态，赋予体验店全新职能和功用，让生活在压力中的更多人拥有一个停歇的驿站，给自己更多的时间能够停下来享受这一时刻，享受体验店为用户所打造的这一全方位、立体式生态。

iPhone XS Max

虽然互联网经济蓬勃发展，但是也并没有必要对体验店的未来发展抱消极态度，只要坚守体验为本，以这个点为中心可以拓展出更多的应对电商冲击的功能，就可以非常牢固的吸引一部分忠实消费者。

写在最后

店虽然是自己的，可是体验却是消费者的。为什么有的体验店能够很好地存活，有的却在电商冲击下早早关门？一个很重要的原因就是因为体验店没能把握住这个道理。店是自己的，体验也做给了自己，对于消费者而言体验简直一塌糊涂，即使好一点，面对体验更好的竞争者的竞争，自己的用户走掉也是必然的。

能够活到现在并且赚钱的体验店都是聪明的，在未来残酷的竞争中，也只有这样聪明的体验店才能够存活，优胜劣汰法则永远不会过时。