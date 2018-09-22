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10月一大波新机来袭 哪一款是你的菜？

10月一大波新机来袭 哪一款是你的菜？
2018年09月22日 00:00 手机中国
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　　9月份已经步入尾声，又有一波新机被曝光即将在10月发布，其中有官方已经确定的，也有一些八九不离十的，而且按照量级来算，十月份的新品发布会量级不会亚于有苹果发布会的9月，技术过招，可谓精彩，下面我们就来看看目前曝光的10月要发布的新机都有哪些。

　　HMD邀请函

　　近日，HMD发出10月新品发布会邀请函，计划将在10月4日在伦敦举办一场新品发布会，但是具体是哪一款产品并未透露，有消息称可能是诺基亚7.1 Plus，也有可能是目前网上曝光的后置5摄手机，具体是哪一款我们可以期待一下；另外LG也将在同一天发布V40 ThinQ。还有可以确定的就是三星将在10月11日发布Galaxy A系列的新品，同样值得期待。回到国内，10月16日华为Mate 20系列也将在伦敦亮相，相信很快也将在国内发布。当然还有一些不确定的，比如小米MIX 3以及荣耀Magic 2是否会在10月份发布。

　　华为Mate 20 Pro渲染图（图源微博）

　　过完即将到来的中秋节，十月份眨眼就到，留给各个厂商的时间真的不多了，那么，这些新品中，你最期待哪一款呢？

新机邀请函量级
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