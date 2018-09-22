赛诺：OPPO Find X取胜高端市场份额

近日，知名市场数据调研机构赛诺针对OPPO Find X发布机型专题研究报告，数据显示，截止至2018年第33周，线下4000-5000元产品市场中，OPPO Find X市场表现仅次于iPhone 8，成为线下该价位段同期份额最高的安卓手机。

自6月19日在法国巴黎卢浮宫首度亮相以来，OPPO Find X获得了全球媒体的关注以及一致好评，随后Find X先后在中国以及欧洲、北非和中东等市场开卖，这款未来旗舰也同时受到了用户给予的高度评价。赛诺数据显示，相比同期发布产品，OPPO Find X网络搜索热度明显高于其他产品。同时，Find X上市初期市场接受度也再创Find系列产品新高，并且一直保持较高的市场热度。

报告数据显示，Find X在品牌、外观以及技术创新等方面展现出的实力，是吸引大批消费者购买的重要因素。根据报告中的用户反馈来看，高颜值、科技感、高性能以及Find系列情结最为受到用户关注，技术领先”、“高端”更加成为用户对Find X的主流印象；其中双轨潜望结构、3D结构光、SuperVOOC超级闪充等产品特性均受到用户热议，也是Find X相对同期发布产品最大的差异化所在。

值得关注的是，相较于R系列产品，Find X在用户属性方面的转变显而易见，以往OPPO R系列产品化女性用户占比较高；而Find X的用户当中，男性用户占比超六成。高学成熟历用户占比也有较大提升；更受到大批都市白领与专业人士的青睐。从用户属性分布不难看出，OPPO凭借Find X的出众产品力，进一步实现了与更高阶目标用户的对话。

Find X之所以能够获得行业和用户的一致关注和认可，是因为除了延续OPPO手机产品一如既往的至美设计，Find X在前沿技术的使用上也引领了行业的潮流，从而传达了技术领先、高端的产品形象。OPPO Find X在行业内率先带来了全新的全面屏解决方案，通过双轨潜望结构将前后摄像头以及传感器进行隐藏，并实现全自动升降，从而带来了“正反无孔、浑然一体”的机身外观，让Find X的屏占比达到了93.8%。对3D结构光、SuperVOOC超级闪充技术的搭载，也让Find X给用户带来了不同以往的产品体验，进一步夯实了OPPO的技术实力。

来自赛诺的调查结果显示，越来越多的R系列用户向高端迁移，同时也吸引了诸多其他品牌的高端用户选择Find X，在产品上所展现出的良好产品形象有效的传递至OPPO品牌，并有利于持续地拉动OPPO品牌形象向技术领先和高端的方向进行转变。Find X的优异表现也让OPPO在高端产品市场以及品牌形象方面实现双丰收。