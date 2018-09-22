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用着老iPhone的你 需要换iPhone XS吗？

用着老iPhone的你 需要换iPhone XS吗？
2018年09月22日 00:00 中关村在线
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　　虽然嘴上说着不买，但是苹果就是有魔力让你乖乖掏腰包。恰逢iPhone XS首销日，我们就来分析一下，使用老款iPhone的你，有没有必要升级到最高售价破万元的iPhone XS系列。如果真的有必要升级，又到底该买哪款呢？

　　iPhone X“定义了未来十年”不值得升级

　　iPhone X自发布伊始就被苹果称为“定义未来十年的手机”，所以我们可以将它理解为一款超前的产品。按照苹果之前的更新策略，一旦产品的“步子迈大”了，2-3年内该产品都不会有巨大的改变。

　　iPhone X

　　而iPhone XS系列恰恰属于“革命性”后2-3年内的过渡期产品，其对比iPhone X从广义上来看仅仅扩大了屏幕尺寸、增加了新配色以及采用了全新的7nm制程处理器。

　　仔细想来，这些升级点并没有直接刺激到iPhone X用户的痛点，比如iPhone X真正想要的新iPhone要具备消灭刘海、快充技术、续航能力提升、更便捷的解锁方案等特点，而iPhone XS系列完全和这些亮点不沾边。

　　所以，对于iPhone X用户来说，iPhone XS系列几乎是“白开水”一般的存在。这也是为什么苹果直接将iPhone X从自家官网下架的原因——毕竟有了iPhone X，谁还买iPhone XS系列。

　　iPhone 8系列仅8P值得升级

　　由于去年苹果和消费者都将眼光集中在“全面屏手机”，所以沿袭苹果祖传设计思路的iPhone 8系列遭遇了市场的冷眼相待。

　　iPhone 8

　　但是单从性能和使用的角度来说，iPhone 8还是一款十分成熟的手机——与iPhone X同款处理器保证了十足的性能，指纹识别经过了4年的迭代不论是易用性还是可靠性都十分不错。

　　最重要的是，iPhone X和iPhone 8是同一年推出，消费者之所以没买iPhone X而选择iPhone 8的原因很明显——第一对全屏手机的需求不是很强烈，第二不想负担更高的售价。

　　所以如果iPhone 8不出问题的话，完全可以再战一年。

　　iPhone XS Max和iPhone 8 Plus机身屏幕对比

　　iPhone 8 Plus

　　不过使用iPhone 8 Plus的用户显然是对大屏有所追求，而iPhone XS Max则是在iPhone 8 Plus一样大的机身中放入了6.5英寸的屏幕，整体的视觉效果极为震撼，再加上双卡双待、续航能力的提升以及双摄的性能加强。

　　所以iPhone 8 Plus十分适合升级到iPhone XS Max。

　　iPhone 7系列可放心购买

　　纵向来看，iPhone 7系列在iPhone历代产品中并没有太大的亮点，并没有iPhone迭代到数字版时应有的激进更新。如果用一个词来评价，就是“稳重的平庸”——既没有亮点，也没有太大缺点。

　　iPhone 7

　　所以，两年后从iPhone XS系列角度看iPhone 7系列，就会发现iPhone 7系列已经全面落伍。如果去年iPhone 7用户顾虑到自己的性能还算不错，以及iPhone X的不太成熟你，并没有进行升级。

　　到了今年，成熟版的iPhone XS系列已经没有太大缺点，所以手握iPhone 7的用户可以毫无顾忌的进行更新。

　　6S系列及之前的iPhone可能更适合iPhone XR

　　虽然iPhone一直以来最被诟病的是售价太贵，但是不可否认，iPhone的使用寿命相较于低价的手机会更长。

　　iPhone 6S及之前的iPhone（图源：youtobe）

　　所以即使到了2018年，还有很多人使用iPhone 6S系列或者之前的老版iPhone手机。不过随着使用的损耗，这些老款iPhone肯定会面临性能下降、续航变弱的问题。

　　归结起来，三四年不更新iPhone无非两个原因——一是因为经济上并不宽裕，二是对新产品、新技术不感兴趣。

　　价格更为便宜的iPhone XR

　　所以苹果今年推出的“廉价版”iPhone——iPhone XR更适合这些使用老iPhone用户的需求。

　　另一个角度来说，iPhone XR无论是外观还是性能最少也能支撑起3年的使用，可以让这些用户没有后顾之忧。

　　总的来说，作为iPhone X的稳健升级，iPhone XS系列外观和功能方面都没有太多的亮点，所以对于使用一两年内iPhone的用户来说，吸引力不是太大。但是使用的是比较老的设备，还是有升级的必要的。

苹果升级性能
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