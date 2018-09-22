乐视控股司法拍卖 一小时过去无人接盘

9月21日，据北京市最高人民法院诉讼资产网显示，今日，乐视控股相关的三个标正式竞拍，但过了一个小时，三个标竞无人接盘，目前乐视网股价表现相对平稳，目前报价3.30元，微跌0.3%。

据了解，三个标均为乐视控股所持有的股权，其中两个标为视控股持有的新乐视智家电子科技（天津）有限公司（即乐视致新）的股权，分别为3124.5万元出资额的股权与2618.3万元出资额的股权。拍卖申请人为民生信托和中航信托，它们合计出资额为5743万元。乐视控股持有乐视致新的全部股权。另一个投资标的为乐视控股持有的乐视影业（北京）有限公司21.8122%的股权，拍卖申请人为融创，亦为乐视控股所持有乐视影业的全部股权。

通过北京市第三中级人民法院出具的资产评估报告书显示，此次拍卖，乐视致新估值仅有18.7亿元。2017年2月，乐视致新以300亿估值引入引入信利电子7.2亿投资，并获得乐视致新2.34%股权。2017年初孙宏斌接盘时，乐视致新的估值也达到了240亿元。

另外，乐视影业的状况同样不容乐观。该项标的为乐视控股持有的乐视影业（北京）有限公司21.8122%的股权，起拍价为5.31亿元，这部分股权的评估价为7.59亿元。以此评估价计算，乐视影业估值为34.8亿元，相比巅峰期98亿元的估值，已经下滑64.5%。相比去年1月孙宏斌接盘时对乐视影业70亿元的估值计算，下滑幅度十分明显。