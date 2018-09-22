新浪手机> 新机曝光 > 正文

乐视控股司法拍卖 一小时过去无人接盘

乐视控股司法拍卖 一小时过去无人接盘
2018年09月22日 00:00 手机中国
新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　9月21日，据北京市最高人民法院诉讼资产网显示，今日，乐视控股相关的三个标正式竞拍，但过了一个小时，三个标竞无人接盘，目前乐视网股价表现相对平稳，目前报价3.30元，微跌0.3%。

　　据了解，三个标均为乐视控股所持有的股权，其中两个标为视控股持有的新乐视智家电子科技（天津）有限公司（即乐视致新）的股权，分别为3124.5万元出资额的股权与2618.3万元出资额的股权。拍卖申请人为民生信托和中航信托，它们合计出资额为5743万元。乐视控股持有乐视致新的全部股权。另一个投资标的为乐视控股持有的乐视影业（北京）有限公司21.8122%的股权，拍卖申请人为融创，亦为乐视控股所持有乐视影业的全部股权。

　　通过北京市第三中级人民法院出具的资产评估报告书显示，此次拍卖，乐视致新估值仅有18.7亿元。2017年2月，乐视致新以300亿估值引入引入信利电子7.2亿投资，并获得乐视致新2.34%股权。2017年初孙宏斌接盘时，乐视致新的估值也达到了240亿元。

　　另外，乐视影业的状况同样不容乐观。该项标的为乐视控股持有的乐视影业（北京）有限公司21.8122%的股权，起拍价为5.31亿元，这部分股权的评估价为7.59亿元。以此评估价计算，乐视影业估值为34.8亿元，相比巅峰期98亿元的估值，已经下滑64.5%。相比去年1月孙宏斌接盘时对乐视影业70亿元的估值计算，下滑幅度十分明显。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有