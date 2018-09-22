余承东勉励毕业生 从珠峰北坡登顶会收获不一样人生

本文来自华为官方微信

9月12日，华为公司常务董事、消费者BG CEO 余承东和来自复旦大学、上海交通大学、同济大学、上海大学等高校的1000多名学子探讨理想、事业和人生的航向，分享华为奋斗历程和自己的成长故事，勉励同学们不负青春，不忘初心，和华为一起拥抱万物互联的智能世界。

余承东向同学们发出邀约：“Life is a journey，最美的风景在路上！华为不断给有追求、持续学习的人机会，欢迎同学们加入华为，和华为一起改变世界”。

以下是演讲精华

“开放、包容，接纳不完美的英雄”

我是1993年加入华为的，这是我工作的第一家公司，一晃25年过去了。很多人问我为什么能坚持到现在，我想说，因为喜欢这家公司啊，喜欢这里的氛围。

华为是一个很简单的公司，心无旁骛，非常聚焦。一帮年轻人在一起，象在学校里做实验一样很开心。这种氛围是能干成事情的环境，年轻人在这种环境中成长得很快，有成就感。

今天的华为比以前大了很多，文化的内核是没有改变的，华为仍然是家简单的公司，强调奋斗强调贡献，不会让雷锋吃亏。

华为内部的文化氛围开放、包容。有各抒己见的“罗马广场”，也有各种员工反馈渠道。年轻人往往非常有个性，华为有句话叫不完美的英雄也是英雄，欣赏个体差异。所以，很多怪才都能在华为茁壮成长，都能找到适合自己的土壤。公司还推崇自我批判，特别是管理者更要有自我批判精神。

华为是一直不断给大家机会的公司

华为不是静止的公司，是一个快速成长的公司。去年华为的销售收入是900多亿美金，今年可能超过1000亿美金。

有人问，你当时加入华为，那时公司还小，但今天华为已经太大了，加入华为是不是太晚了？但我想说没有最晚只有更晚，因为华为是个成长性的公司。因为华为有不断发展的业务，所以需要更多的同学加入华为，华为是一直不断给大家机会的公司。

华为有句话叫猛将发于卒伍，宰相起于州郡，意思是说华为的干部，都是从一个个小兵成长起来的，英雄是从战场上打出来的，责任结果，就是看战果。

所以我们有入职4年就成长为软件总工程师的同学，也有毕业一年多的5G子项目leader。我们董事会会邀请新员工来讲自己的经历和对公司的建议等。

华为还有个蒙哥马利计划，让优秀的基层员工获得更快的成长通道。许多敢于担责、绩效贡献突出的基层员工得到了破格提拔，公司是不拘一格培养人才、提拔人才。

有些同学会问，我专业不对口，华为要不要我，我们认为颠覆式的创新往往发生在跨界的领域，所以我们是不限专业的，英雄不问出处。我们有学化学的代码高手，有光学博士成长为路由器专家。我们需要各个领域的人才，也给大家提供更多的选择，我们有很多内部换岗的机会。我刚加入公司时是软件工程师，那时我的梦想是做科学家，结果华为的发展把我推到了管理岗位上去。但曾经做研发的背景对我的发展非常有用，因为它加深了我对业务的理解。

在华为是能力有多大，舞台就有多大。华为用人的原则是让员工在最佳的时间、在最佳的岗位，做出最大的贡献，得到最好的回报。

站在世界级的平台上，走得更远

十多年前，我在无线产品线时就提过一句话，眼界决定境界，定位决定地位。那时无线还在起步之初，我们就定下了很高的目标，多年后，华为真的成为无线领域的领导者。7年前，我刚开始做消费者业务，这块业务收入20亿美金不到，今年将超过520亿美金，我们当初定下的目标一个一个都实现了。

个人的发展也是如此。视野、格局、平台，决定了你能攀多高，走多远。

对于有志于研发的同学来说，华为提供的是一个世界级的研发平台。我们在欧洲北美俄罗斯等地都有研发中心，自己的专家队伍很强，外部合作的院士也有100多位，和牛津、剑桥等全球名校都有合作。

我们有很多专利，特别是核心专利。去年我们的研发投入超过了许多知名的科技公司，被欧盟评为全球TOP6，在未来两到三年里，我们的研发费用有望成为世界第一。我们有8万多来自世界各地的研发人员，有数千位科学家。我们获得了很多科技奖项，为人类进步做出的贡献得到了广泛的认可。

对于有志于从事市场、服务、财经、法务、供应链等非研发工作的同学来说，华为提供的也是一个世界级的平台。

公司的四大块业务，都需要优秀人才。运营商业务，华为已经做到最大。消费者业务，是仅次于汽车产业，拥有1万亿美金市场空间的产业。我们进入的新领域云业务，行业空间也达到了1万5千亿美金。未来万物互联的智能世界更是高达23万亿美金的数字经济。蛋糕很大，所以成长空间很大。

你所从事的行业是前沿行业，所面对的客户是全球顶级企业、顶级运营商，所参与的项目是世界级的项目，站在这样的平台上，可以想到，年轻人成长得有多快，走得有多远。

所以说，选择很重要。年轻人不只要走得快，还要走得远。

人生最美的风景在路上

在华为25年的工作中，我曾经写过代码，做过销售，做过运营商业务，现在又做终端这种面向消费者的业务。

我觉得Life is a journey，人生的精彩不在于目的地，而在于经历的风景。好比我们去九寨沟旅游，从成都开车过去，路很不好走，但沿途的风景都十分精彩。

市场的经历和海外的经历是我人生中非常宝贵和难忘的经历。我也去过非洲，艰苦地区的工作经历也非常难得。莎士比亚说过，凡事过往，皆为序章。所有的经历对你的人生都是财富。

有些同学加入公司想做专家，有些同学希望以后能走上管理岗位。不管走哪条发展路径，在华为都能够通过努力获得很好的发展。公司给不同发展路径的各个阶段都提供了丰富的培训和赋能，使你在不同的发展阶段都有足够的知识和技能储备。我们还有导师制度，并且一直奉行“让最优秀的人培养更优秀的人”。有人说华为是一所永不落幕的大学，也是有道理的。

华为的业务遍布全球170多个国家，全球业务的开展能让大家有机会去世界各地看看，为公司做贡献的同时，增长自己的阅历。在华为，去全世界看看就是你的工作日常。

有同学问华为为什么做芯片这种投入巨大但很难产出的业务，我想人生总是先苦后甜的，大家知道从珠峰北坡登顶要比从南坡难很多，但是从珠峰北坡登顶看到的会是不一样的风景，积累和收获也不同。

华为需要什么样的人才

我们首先要的是胸怀世界的人才，愿意迎接世界性的问题和挑战。我们需要坚韧平实，不浮躁，愿意脚踏实地、一步一步走向成功的人才。希望一夜暴富、一夜成名、快速走上人生巅峰的人才，来这里不合适。心态浮躁是对我们这个行业的一种破坏，我们希望我们的人才志存高远，脚踏实地。

我们需要学习能力、洞察能力强的人才。当今世界最大的特点就是不确定、易变化、复杂模糊，它需要我们的人才不断地去学习、去发现、去适应，来带动我们的业务往前走。

华为的愿景是把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界，这是一个很伟大的使命。我们要寻找能够跟我们一起实现这个使命的人，一起推动人类社会的进步。

上海是个海纳百川的国际大都市，人才资源非常丰富，有最好的大学和最好的大学生。华为18万员工里的中国员工大部分来源于应届毕业生，也有很多来自上海的学校，他们在华为奋斗出了自己的事业。

我们非常欢迎大家加入华为，在这里，你能收获不一样的人生。来吧，和我们一起走进勇敢新世界！