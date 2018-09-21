谁说安卓很头疼？诺基亚确定全系列将吃Android Pie

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究竟是iOS好用还是Android系统好用？这恐怕是一个讨论上三天三夜都无法得到明确答案的问题。不过有一点非常明确，得益于单机型优化的优势，iOS设备的升级通常比Android更为省心，直到今天，碎片化Android在版本更新问题上都让人颇为头疼。

以今年8月谷歌官方发布的报告为依据，目前最为主流的仍然是Android N系统，仅有11.4%的设备升级到了Android 8.0，8.1则数量更少，仅占总量的3.2%。而更令人感到忧伤的是，最新的Android 9.0系统发布一月以来，真正能升级的设备屈指可数，它甚至没有出现在官方占有率的榜单中。

事实上，一直以来往往只有谷歌官方的Pixel系列才会在第一时间享受到系统升级的优待，而近期的Essential Phone则是首款更新Android 9.0正式版系统的非谷歌设备。那么对于其他Android手机来说，究竟何时才能用上最新版的系统呢？

诺基亚似乎走在了所有厂商的前列。在今年早些时候，HMD就已经确定将在今年为旗下所有设备升级Android 9.0系统，而当前，Nokia 7 Plus在海外，似乎已经用上了测试版的9.0系统，在系统版本上已经追上了Pixel系列。

有消息称，诺基亚或许很快就将开始正式版固件的升级计划，其中覆盖包括了当前所有的诺基亚机型，它们包含了：Nokia 1 （Android Go）、Nokia 2、Nokia 2.1 （Android Go）、Nokia 3、Nokia 3.1、Nokia 5、Nokia 5.1、Nokia 6、Nokia 6.1、Nokia 6.1 Plus、Nokia 7 （中国市场独占）、Nokia 7 Plus、Nokia 8、Nokia 8 Sirocco、Nokia X6 （中国市场独占）、Nokia X5 （中国市场独占）。

无疑，诺基亚已经确定会比其他所有厂商提前吃上Android Pie。