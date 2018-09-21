GoPro发布新机，新的防抖模式能让你直接扔掉云台

本文来自爱范儿
每年的 GoPro 大会，都是运动相机粉丝们期待的一场大型活动。而每年 GoPro 大会的重点还是 GoPro 新品的发布。
去年有作为核心产品的 GoPro HERO6 Black 和定位在影视需求即便的 GoPro Fusion，今年则有最新的 GoPro HERO7 系列。
对，GoPro HERO7 并不是一款相机，而是一个集合三台新机 GoPro HERO7 Black、GoPro HERO7 Sliver 和 GoPro HERO7 White 的系列，分别三个不同的价位。
北京时间 2018 年 9 月20 日晚上，运动相机品牌 GoPro 正式发布了 GoPro HERO7 系列运动相机，这个系列包括了：
- GoPro HERO7 Black，售价为 3398 元人民币
- GoPro HERO7 Silver，售价为 2598 元人民币
- GoPro HERO7 White，售价为 1498 元人民币
和之前预测的一样，这三款 GoPro HERO7 用上了设计相近的新机身，这个机身跟过去的 GoPro HERO6 和 GoPro HERO5 有些相似，都是在机身上加入防滑胶包裹，让机身来得更加耐用。三款新机均具备 10 米裸机防水能力，这个应该是 HERO5 之后带下来的传统。
三款新机的机身正面均有一盏提升拍摄的小型 LED 等，背部有一盏相同功能的放在屏幕边框上。三台机都用上了触摸屏，并支持语音操作，所以你也能看到，三款 GoPro HERO7 身上其实都没有太多实体按键，做多就只是保留了录制键在上方。
毕竟，不管是开关机还是视频拍摄、照片拍摄，GoPro 自 GoPro HERO5 开始其实就可以用语音来控制了，再配合触屏交互，整个操作门槛都降到好低，只要你不是普通话、英文特别不准的话，都没有太大问题。
GoPro HERO7 的机身接口、卡槽都保留在机身左侧，而且都有密封防水盖保护，机身标志性的 HERO7 Logo 也放在了机身左侧上方。
这一代 GoPro HERO 附带了 USB Type-C 接口和单 micro SD 卡槽。对于 GoPro HERO7 Black 和 Silver 来说，即便要求 4K 录制，一般的 Class 10 UHS-i 储存卡其实已经足够了，跟需要拍摄 360° 视频的 GoPro Fusion 不太一样，这里应该也没有太大问题了。
不管是之前还是文章开头已经说了，三款 GoPro HERO7 其实代表着不同的定位，所以三款相机在配置上会有些差异。带着 GoPro 经典颜色标记的 GoPro HERO7 Black 依旧放在旗舰的位置，它的配置优势是机身开始的。
首先，GoPro HERO7 Black 的正面跟之前的 GoPro HERO5 Black、GoPro HERO6 Black 一样，多了一块用来显示拍摄参数的小屏幕。这块屏幕会告诉用现时的拍摄模式、规格、储存空间以及一个小小的电池图标告诉你大概的电池状况。
鉴于 GoPro 用的是超广角镜头，用户在拍摄时（一般是自拍时）都不会像其他相机那样离得这么远，这块屏幕能够用最快的方式告诉用户实时拍摄状态，其实也是可以的。感觉，就像相机的肩屏差不多。
然后，这次推出的新功能，基本上都由 GoPro HERO7 Black 独占。
在这个模式下，HyperSmooth 能够为拍摄提供‘云台级’的稳定性。从官方提供的样张可以看到，即便在颠簸的路面上，HyperSmooth 拍出来的视频还能够保持稳定，这放在之前的电子防抖模式下是很难实现的，由此可见这次 GoPro HERO7 还是有明显的提升幅度。
而且对于视频拍摄的用户来说，稳定是重要指标，所以很多时候大家都会选用自动云台。但手持自动云台在切换机位时或多或少会先一些不便，把相机拆下来又很麻烦。
在此看来，通过电子防抖提升到‘云台级别’就是最简单粗暴的办法。哪怕要多实现一些画面裁切，也是可以理解的。之前 Insta360 已经在他们的 One 上实现了相类似的功能，这次终于轮到 GoPro 跟进了。
除了 HyperSmooth，GoPro HERO7 Black 还多了一个叫‘SuperPhoto’的拍照模式。
在这个模式下，用户面对较大光比的环境中也能能够拍出宽容度更高的照片，而色彩、反差等图片要素都由 GoPro HERO7 Black 自己处理好，用户直接就可以获取一张观感更好的照片。少了后期操作对于追求方便的人来说，这还是一个不错的新功能。
GoPro HERO7 Black 可以与手机进行无线连接，并进行实时视频互传，用户可以在用 GoPro HERO7 Black 进行 Facebook 直播，这个功能在国内也支持映客、B 站、虎牙等平台，直播完的视频也会保存在 GoPro HERO7 Black 的 SD 卡内，方便用户再作进一步的处理和使用。
这些，都是搭载了 GP1 图像处理器的 GoPro HERO7 Black 上拥有的新功能。
这里可以知道的是，GP1 图像处理器其实还有很大的空间，之前 GoPro 加入 1080P 240p 慢动作拍摄也只是一个开始，这次的 SuperPhoto 机内处理以及 HyperSmooth 超级防抖模式也是一种新的尝试，从这两次试验的结果中还是能知道 GP1 有着较大的潜能。
在未来可能会有更多功能进入到 GoPro 上，又或者让 GP1 去搭配更大尺寸的传感器，也是可能的事。
刚刚也说了，这些是搭载了 GP1 处理器的‘旗舰福利’，GoPro HERO7 Silver 和 GoPro HERO7 White 用的也不是 GP1 ，所以不管在功能上和 GoPro HERO7 Black 对比，会有些不一样，具体的话大概有这几点：
- 视频录制 ：Black 最高支持 4K 60p，Silver 最高是 4K 30p，而 White 是 1080P 60p
- 慢动作拍摄：Black 是 8 倍慢动作，Silver 和 White 是 2 倍
- WDR 照片：Black 支持 HDR 拍摄模式、Silver 支持 WDR，White 不支持
- SuperPhoto、HyperSmooth、视频直播都是 Black 独有，Silver、White 不支持
- ……
从这个配置差异表以及售价就可以知道，这次 GoPro 更新的目前除 Fusion 以外的所有产品。
新款的 GoPro HERO7 Black 对应的，还是之前放在旗舰 GoPro 定位上的 GoPro HERO6 Black；Silver 对应的则是 GoPro HERO5 Black，接替上一代‘次旗舰’或者是‘中端’的位置；至于新发布的 White 则是顶替今年年初的 GoPro HERO，继续稳守在‘入门级’这个岗位上。
所有定位由新产品取代，老产品淘汰。这个时候，或者 GoPro 是希望用整个系列的更新来维持所有产品更新周期的问题。
对他们来说，让高定位的老产品下放到低定位上，让新旗舰直接坐在原有位置上这种做法会带来更大的压力。这样会不断地压缩新品的升级空间，研发压力也会比现在这种做法大不少。
而且定价越来越高的模式也不适合现在的 GoPro，用更贴地售价来吸引用户是 GoPro 现阶段更应该做的。所以你也能看到，GoPro HERO7 Black 的起售价其实也是比 HERO6 Black 要低的。
但不管怎么说，这次的 GoPro HERO7 Black 更新幅度还是值得肯定的。HyperSmooth 的加入放宽 GoPro 把玩的限制和门槛，对于想玩运动相机的人来说，还是值得一试的。
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