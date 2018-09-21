GoPro发布新机，新的防抖模式能让你直接扔掉云台

本文来自爱范儿

每年的 GoPro 大会，都是运动相机粉丝们期待的一场大型活动。而每年 GoPro 大会的重点还是 GoPro 新品的发布。

去年有作为核心产品的 GoPro HERO6 Black 和定位在影视需求即便的 GoPro Fusion，今年则有最新的 GoPro HERO7 系列。

对，GoPro HERO7 并不是一款相机，而是一个集合三台新机 GoPro HERO7 Black、GoPro HERO7 Sliver 和 GoPro HERO7 White 的系列，分别三个不同的价位。

北京时间 2018 年 9 月20 日晚上，运动相机品牌 GoPro 正式发布了 GoPro HERO7 系列运动相机，这个系列包括了：

GoPro HERO7 Black，售价为 3398 元人民币

GoPro HERO7 Silver，售价为 2598 元人民币

GoPro HERO7 White，售价为 1498 元人民币

和之前预测的一样，这三款 GoPro HERO7 用上了设计相近的新机身，这个机身跟过去的 GoPro HERO6 和 GoPro HERO5 有些相似，都是在机身上加入防滑胶包裹，让机身来得更加耐用。三款新机均具备 10 米裸机防水能力，这个应该是 HERO5 之后带下来的传统。

三款新机的机身正面均有一盏提升拍摄的小型 LED 等，背部有一盏相同功能的放在屏幕边框上。三台机都用上了触摸屏，并支持语音操作，所以你也能看到，三款 GoPro HERO7 身上其实都没有太多实体按键，做多就只是保留了录制键在上方。

毕竟，不管是开关机还是视频拍摄、照片拍摄，GoPro 自 GoPro HERO5 开始其实就可以用语音来控制了，再配合触屏交互，整个操作门槛都降到好低，只要你不是普通话、英文特别不准的话，都没有太大问题。

GoPro HERO7 的机身接口、卡槽都保留在机身左侧，而且都有密封防水盖保护，机身标志性的 HERO7 Logo 也放在了机身左侧上方。

这一代 GoPro HERO 附带了 USB Type-C 接口和单 micro SD 卡槽。对于 GoPro HERO7 Black 和 Silver 来说，即便要求 4K 录制，一般的 Class 10 UHS-i 储存卡其实已经足够了，跟需要拍摄 360° 视频的 GoPro Fusion 不太一样，这里应该也没有太大问题了。

不管是之前还是文章开头已经说了，三款 GoPro HERO7 其实代表着不同的定位，所以三款相机在配置上会有些差异。带着 GoPro 经典颜色标记的 GoPro HERO7 Black 依旧放在旗舰的位置，它的配置优势是机身开始的。

首先，GoPro HERO7 Black 的正面跟之前的 GoPro HERO5 Black、GoPro HERO6 Black 一样，多了一块用来显示拍摄参数的小屏幕。这块屏幕会告诉用现时的拍摄模式、规格、储存空间以及一个小小的电池图标告诉你大概的电池状况。

鉴于 GoPro 用的是超广角镜头，用户在拍摄时（一般是自拍时）都不会像其他相机那样离得这么远，这块屏幕能够用最快的方式告诉用户实时拍摄状态，其实也是可以的。感觉，就像相机的肩屏差不多。

然后，这次推出的新功能，基本上都由 GoPro HERO7 Black 独占。

最突出的新功能，还是 HyperSmooth 视频。

在这个模式下，HyperSmooth 能够为拍摄提供‘云台级’的稳定性。从官方提供的样张可以看到，即便在颠簸的路面上，HyperSmooth 拍出来的视频还能够保持稳定，这放在之前的电子防抖模式下是很难实现的，由此可见这次 GoPro HERO7 还是有明显的提升幅度。

而且对于视频拍摄的用户来说，稳定是重要指标，所以很多时候大家都会选用自动云台。但手持自动云台在切换机位时或多或少会先一些不便，把相机拆下来又很麻烦。

在此看来，通过电子防抖提升到‘云台级别’就是最简单粗暴的办法。哪怕要多实现一些画面裁切，也是可以理解的。之前 Insta360 已经在他们的 One 上实现了相类似的功能，这次终于轮到 GoPro 跟进了。

除了 HyperSmooth，GoPro HERO7 Black 还多了一个叫‘SuperPhoto’的拍照模式。

在这个模式下，用户面对较大光比的环境中也能能够拍出宽容度更高的照片，而色彩、反差等图片要素都由 GoPro HERO7 Black 自己处理好，用户直接就可以获取一张观感更好的照片。少了后期操作对于追求方便的人来说，这还是一个不错的新功能。

另一点在之前的预测中强调过的，就是新 GoPro HER7 Black 的直播功能。

GoPro HERO7 Black 可以与手机进行无线连接，并进行实时视频互传，用户可以在用 GoPro HERO7 Black 进行 Facebook 直播，这个功能在国内也支持映客、B 站、虎牙等平台，直播完的视频也会保存在 GoPro HERO7 Black 的 SD 卡内，方便用户再作进一步的处理和使用。

▲ GoPro 在 GoPro HERO6 Black 上启用了 GP1 图像处理器

这些，都是搭载了 GP1 图像处理器的 GoPro HERO7 Black 上拥有的新功能。

这里可以知道的是，GP1 图像处理器其实还有很大的空间，之前 GoPro 加入 1080P 240p 慢动作拍摄也只是一个开始，这次的 SuperPhoto 机内处理以及 HyperSmooth 超级防抖模式也是一种新的尝试，从这两次试验的结果中还是能知道 GP1 有着较大的潜能。

在未来可能会有更多功能进入到 GoPro 上，又或者让 GP1 去搭配更大尺寸的传感器，也是可能的事。

刚刚也说了，这些是搭载了 GP1 处理器的‘旗舰福利’，GoPro HERO7 Silver 和 GoPro HERO7 White 用的也不是 GP1 ，所以不管在功能上和 GoPro HERO7 Black 对比，会有些不一样，具体的话大概有这几点：

视频录制 ：Black 最高支持 4K 60p，Silver 最高是 4K 30p，而 White 是 1080P 60p

慢动作拍摄：Black 是 8 倍慢动作，Silver 和 White 是 2 倍

WDR 照片：Black 支持 HDR 拍摄模式、Silver 支持 WDR，White 不支持

SuperPhoto、HyperSmooth、视频直播都是 Black 独有，Silver、White 不支持

……

从这个配置差异表以及售价就可以知道，这次 GoPro 更新的目前除 Fusion 以外的所有产品。

新款的 GoPro HERO7 Black 对应的，还是之前放在旗舰 GoPro 定位上的 GoPro HERO6 Black；Silver 对应的则是 GoPro HERO5 Black，接替上一代‘次旗舰’或者是‘中端’的位置；至于新发布的 White 则是顶替今年年初的 GoPro HERO，继续稳守在‘入门级’这个岗位上。

所有定位由新产品取代，老产品淘汰。这个时候，或者 GoPro 是希望用整个系列的更新来维持所有产品更新周期的问题。

▲ 插图来自：Engadget

对他们来说，让高定位的老产品下放到低定位上，让新旗舰直接坐在原有位置上这种做法会带来更大的压力。这样会不断地压缩新品的升级空间，研发压力也会比现在这种做法大不少。

而且定价越来越高的模式也不适合现在的 GoPro，用更贴地售价来吸引用户是 GoPro 现阶段更应该做的。所以你也能看到，GoPro HERO7 Black 的起售价其实也是比 HERO6 Black 要低的。

但不管怎么说，这次的 GoPro HERO7 Black 更新幅度还是值得肯定的。HyperSmooth 的加入放宽 GoPro 把玩的限制和门槛，对于想玩运动相机的人来说，还是值得一试的。