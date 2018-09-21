诺基亚5.1 Plus将于9月24日正式在印度推出

据91mobiles报道，印度最大电子商务零售商Flipkart近日表示，诺基亚5.1 Plus将于9月24日在其平台上独家推出。

智能手机的定价将在同一天下午2点公布，据爆料，诺基亚5.1 Plus在该国的定价可能低于25，000卢比（约人民币2300元）。

诺基亚5.1 Plus在国内称之为诺基亚X5手机，这是诺基亚的第二款X系列手机，此前发布会上，诺基亚曾表示X系列是针对中国市场推出的新系列，不过凭借着优秀的性价比，这款手机也被不少国外网友“眼红”，随后HMD官方已经确认诺基亚X5将在不久后登陆国际市场。

配置方面，诺基亚X5搭载5.86英寸19：9刘海屏、分辨率为1，520 x 720像素、Helio P60八核处理器，支持双卡双待和双VoLTE功能，支持FM收音机，电池容量3060mAh，采用原生安卓系统。

诺基亚X5采用1300万像素+500万像素后置双摄，主摄支持PDAF相位对焦；副摄为高灵敏度黑白侦测摄像头，主副双摄组合带来“先拍照，后对焦”的玩法。诺基亚X5拥有经典诺基亚专业拍照模式、萌趣表情等诸多功能。诺基亚X5前置800万像素摄像头，搭配AI影像技术，带来护肤级美颜自拍，内置人像背景虚化。

国内售价方面，4GB+64GB目前为1199元（原价1399元）。