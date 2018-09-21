疯米无线耳机发布真无线耳机价格再刷新低

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无线耳机作为新兴耳机品类，以便捷、高自由度等特性得到了音乐爱好者的喜爱，但其动辄上千元的价格却熄灭了很多人的热情。而且现有的无线耳机产品也存在着续航、传输等方面的缺点，这也导致了目前无线耳机高性价比产品凤毛麟角。9月20日，互联网耳机品牌疯米科技一举推出了疯米W1无线蓝牙耳机（以下简称疯米W1）和疯米AI无线智慧耳机（以下简称疯米AI）两款无线耳机产品，采用经典黑白配色，售价分别为99元和299元，以其高性价比打破了市场现状，为无线耳机市场注入了新的活力。

疯米新品续航可达一整天，用户放飞自我无限制

由于无线耳机电池需要同时负担信号接收模块、解码放大模块、主副耳机连接电路三部分工作，导致现有无线耳机单次使用时间续航都不会太长，大部分只有两个小时左右，而且基本都要搭配内含电池的收纳盒使用，大大限制了无线耳机的使用范围。而疯米科技采用了先进的低功耗芯片技术，疯米W1搭载了瑞昱8763智能芯片，配上充电盒，续航长达18个小时；疯米AI搭载的旗舰级别的高通3026智能芯片，运行速度120MHz，更是支持长达24个小时长续航，使得疯米科技的无线耳机新品使用限制大大缩小，让用户可以更加自由地支配自己的时间。

蓝牙5.0、aptX和AAC全采用，疯米AI传输更稳定

另外，由于高通aptX技术、蓝牙5.0规范等尚未全面普及，导致目前无线耳机依然存在着传输不同步、易断线等问题。而疯米科技却‘疯狂’地在疯米AI上同时采用了5.0版本的蓝牙协议、aptX和AAC音频编码解码技术，使得疯米AI传输稳定性达到了无线耳机现有产品的先进水平。再配合DSP低音优化算法和CVC8.0双耳高清通话降噪，疯米AI实现了超低延迟60毫秒，成为市面上延迟最低的无线耳机，可以更流畅地运行王者荣耀、吃鸡等大型手游，堪称手游神器。

疯米新品音质媲美千元级耳机

在音质方面，疯米科技也达到了行业领先水平。疯米W1拥有高强度超薄复合振膜，支持双耳高清通话降噪和AAC，使其拥有了等同于AirPods的无线立体声体验和卓越的CrystalSound音质；而疯米AI更胜一筹，拥有5.5mm石墨烯复合振膜，采用气压平衡腔体设计，同时支持高通aptX和杜比实验室AAC技术，并辅以CrystalSoundSystem，音质可媲美千元级耳机。

智能交互已成趋势，疯米新品智能体验大大加强

随着人工智能技术的发展，语音交互等智能体验也成为无线耳机的重要趋势，AirPods也是如此。虽然AirPods升级款尚未推出，但普遍预测其将主打‘HeySiri’智能体验。而疯米无线耳机通过与腾讯、百度、Google和Alexa等成熟AI技术团队合作，提供了区别于普通语音助手的人工智能服务，使得疯米AI的智能体验大大加强，实现了语音点播云端歌曲、智能语音问答和实时翻译等多项突破性AI应用。

另外，疯米科技无线耳机新品还实现了高配IPX5防水、自动配对、触控操作、单耳使用、通话降噪、人体工学设计、重量轻（疯米AI仅重5g、疯米W1仅重4g）等优点。

科技界的‘价格屠夫’凭借99元、299元的价格和高性能，疯米科技新品在无线耳机领域突破了AirPods的桎梏，让无线耳机真正的开启了全民时代。