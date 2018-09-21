iPhone XS系列上市首日 顶配版本成中秋送礼“硬货”

新浪手机讯 9月21日上午消息，今日是苹果iPhone XS系列销售首日，新浪手机前去感受现场售卖情况。点击观看现场情况

iPhone XS购买前，你必须知道的几件事：苹果iPhone XS系列评测：这次最耀眼的是A12芯片

这次我们来到位于王府井零售店来看实际感受iPhone XS系列的售卖情况。上午7点30分，苹果店还没开门就已经有果粉开始排队等待新iPhone售卖。不过，今年排队的人数不及往年。

王府井零售店门前已经开始排队，等待购买新iPhone的果粉

8点，苹果店正式迎来首批购买新iPhone XS系列的用户，门口陆续也有黄牛开始收购首批iPhone XS系列。新浪手机了解到，今年黄牛只加价500元收512GB最高配的iPhone XS系列，其余配置不收，最后现货价格也会比在苹果店购买高出2000元左右。

从渠道商流出的iPhone XS系列售价

从渠道商流的售价单来看，官网售价12799元的iPhone XS Max，拿货价格已经炒到14200元，比原价高出1400元，其余两个配置价格比官方价略低，不过消费者拿到的最终价格可能会再高出百元左右。

零售店已经展示iPhone XS系列

为何今年512GB的iPhone XS系列如此抢手，新浪手机向一些经销商了解“明日就是中秋节，正是走亲访友的最佳时日也是送礼的高峰期，新推出的iPhone XS系列自然成了抢手货，其中512GB“皇帝版”更是抢手，90%都是用来送礼的，要是自己用的话，要么选256GB版，要么在等下月看看那XR再决定”。

iPhone XR将于下个月19日开始预定，26日正式开售。在价格上XR比iPhone XS系列便宜2000元左右，除了屏幕、拍照等方面进行缩配以外和XS相近。所以有部分用户也正在考虑待XR发布后再做决定。（瑞豪）