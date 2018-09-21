《摘金奇缘》导演用新iPhone拍了一部原汁原味的短片

新浪手机讯 9月21日上午消息，喜剧影片《摘金奇缘》的导演朱浩伟用iPhone XS Max拍摄了一段影片，验证了这款设备的视频拍摄能力。整部影片完全使用iPhone XS Max，没有任何多余辅助设备。

短频完全使用iPhone XS Max拍摄

这部影片名为《Somewhere》，展现了一位舞者在排练区练习舞步的情景。从视频中我们可以看到，拍摄场景位于一间车库，由于在夜间拍摄，周围光线条件也并不理想。影片中镜头无论是缓慢推进还是快速推进都能让画面保持稳定。影片采用了4K格式，以每秒240帧的速度完成拍摄。

导演朱浩伟在iPhone XS Max发售前就拿到了这款设备，他表示这部影片在拍摄时没有使用任何专业的设备，包括稳定器和滑轨。并且他使用的是iPhone XS Max上原生的相机应用，影片虽然在电脑上进行了编辑，不过没有做任何色彩调教，只是简单剪辑输出。

所以，你可以认为这部影就是完全使用iPhone XS Max拍摄输出的。

朱浩伟表示，令他印象最深的是iPhone XS Max在处理移动镜头时展现出的良好表现：自动对焦能够准确识别拍摄对象，并且内置的稳定功能可以确保画面的稳定性。

“我在移动时，相机的也会跟着调整，并且能够很快捕捉到我想要的对象。最后一个画面是我拿着设备冲向车库，完全依靠设别内置的稳定器，完全没有问题”。

这位导演对iPhone XS Max的色彩还原同样赞叹有加，他认为iPhone XS Max的色彩还原足够让人满意。

随后苹果公司CEO蒂姆·库克在推特评论了这部短片，称之为一部“令人惊叹的作品”。（苏航）