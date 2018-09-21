新浪手机 | 新浪科技 | 新浪首页 | 新浪导航
首页 iPhone iPad Apple Watch Mac 实用技巧 应用游戏 固件下载 公司新闻

《摘金奇缘》导演用新iPhone拍了一部原汁原味的短片

2018年09月21日10:45  新浪手机   收藏本文     
视频加载中，请稍候...

　　新浪手机讯 9月21日上午消息，喜剧影片《摘金奇缘》的导演朱浩伟用iPhone XS Max拍摄了一段影片，验证了这款设备的视频拍摄能力。整部影片完全使用iPhone XS Max，没有任何多余辅助设备。

短频完全使用iPhone XS Max拍摄短频完全使用iPhone XS Max拍摄

　　这部影片名为《Somewhere》，展现了一位舞者在排练区练习舞步的情景。从视频中我们可以看到，拍摄场景位于一间车库，由于在夜间拍摄，周围光线条件也并不理想。影片中镜头无论是缓慢推进还是快速推进都能让画面保持稳定。影片采用了4K格式，以每秒240帧的速度完成拍摄。

　　导演朱浩伟在iPhone XS Max发售前就拿到了这款设备，他表示这部影片在拍摄时没有使用任何专业的设备，包括稳定器和滑轨。并且他使用的是iPhone XS Max上原生的相机应用，影片虽然在电脑上进行了编辑，不过没有做任何色彩调教，只是简单剪辑输出。

　　所以，你可以认为这部影就是完全使用iPhone XS Max拍摄输出的。

　　朱浩伟表示，令他印象最深的是iPhone XS Max在处理移动镜头时展现出的良好表现：自动对焦能够准确识别拍摄对象，并且内置的稳定功能可以确保画面的稳定性。

　　“我在移动时，相机的也会跟着调整，并且能够很快捕捉到我想要的对象。最后一个画面是我拿着设备冲向车库，完全依靠设别内置的稳定器，完全没有问题”。

　　这位导演对iPhone XS Max的色彩还原同样赞叹有加，他认为iPhone XS Max的色彩还原足够让人满意。

　　随后苹果公司CEO蒂姆·库克在推特评论了这部短片，称之为一部“令人惊叹的作品”。（苏航）

　　专注苹果新闻报道，每日推送最新苹果资讯。扫描下方二维码关注苹果汇官方微信(或微信中搜：appleinc2012)。

文章关键词： 摘金奇缘朱浩伟iPhone XS Max导演

分享到:
收藏  |  保存  |  打印  |  关闭

已收藏!

您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”， 查看所有收藏过的文章。

知道了

0
收藏成功 查看我的收藏

新浪科技意见反馈留言板

400-690-0000 欢迎批评指正

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有