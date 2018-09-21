iPhone XS今日首销 512GB顶配版被黄牛加价千元

各位土豪老板们好，今天新款iPhone的第一批就要出货了，你们的订单是不是都已经蠢蠢欲动了呢？今年苹果不负众望的带来了多款新品，iPhone XS系列，大屏版本终于支持了双卡双待！另外还有一款采用了LCD屏幕的廉价款iPhone XR，售价方面可接受很多。此前9月15日苹果开放了新品iPhone XS系列的预约，此外像是京东等电商平台也是按照惯例全球同步首发，大家的可选余地还是很大的。

虽说今年的iPhone XS Max既有大屏、又有双卡，但是依旧是难以再续前辈的辉煌。就在苹果发货的前一天，神奇的深圳华强北已经放出了线下拿货的价格。大家可以看到，iPhone XS系列基本是全线破发，只有iPhone XS Max 512GB版本逆势上扬，贵了大概两千元左右。不过相信很多“自黄牛”们都买的是256GB版本，留下了悔恨的泪水。

小编在此也要提醒大家，买iPhone想要退货还是要谨慎些。除了官网的7天无理由退货以外，像是在京东购买的小伙伴们，同样也是支持七天无理由退货，不过大家要注意可以拆封不能激活哦！（还是不建议大家这样做哦）如果你也想要当一次黄牛，一定要选个靠谱的平台，千万不要最后砸在手里哦！

另外如果是自用的小伙伴们，你们就不用考虑那么多了！官网最放心、还有AppleCare+保险的加持；另一方面如果你搞不明白什么是Genius预约、年年换新的话，京东购买还有白条免息券、以旧换新低价、购买指定产品返Apple Store充值卡等活动，更加简单易懂些。此外售后方面，最便宜的港版支持全国联保、京东的“京享无忧”的服务，拥有从运送、收货、售后、维修的一条龙服务，另外也可以直接购买苹果官方Apple Care+保险。所以基本来说，是要你选择了正规渠道，售后是不用担心的。