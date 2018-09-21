国产厂商亮出王牌 刘海屏之路已走到尽头

刘海屏，想说爱你不容易

Apple 的设计追求内外合一和本质，不被外界和流行所干扰，总能在一定条件下找到最佳的结果，并且下一次依然会做到更好，如果因技术限制，遇到必须妥协时，会光明正大的妥协，而不会去掩饰，以防掩盖了内外合一性。——《Apple“无缝”设计之旅途》

真正意义上开创刘海屏时代的当属iPhone X手机，难道苹果没有技术做出屏占比更大的手机吗？当然不是，之所以这款手机上会有如此之大的刘海，很大一部分原因是因为苹果无法抛弃Face ID。

抛去扬声器、麦克风、前置摄像头这些大家的都明白的东西，点阵投影器、环境光传感器、距离感应器、泛光照射器又是什么呢？要想了解这些东西，我们先来将讲一下iPhone X面部识别的原理。

iPhone X刘海

点阵投影器能在不同的光照条件下将 3 万 多个肉眼不可见的光点投影在人的脸部，绘制出独一无二的面谱，由红外相机得到面部 3D 深度信息模型。再结合前置摄像头拍摄的可见光人脸，将人脸的纹理与人脸 3D 模型通过算法结合， 得到真实的 3D 人脸图。为了实现如此有难度的面部识别，iPhone X的刘海才做了超宽的刘海。

小米8刘海

而小米8采用的是红外人脸识别技术，小米8的红外相机可以生成一个黑白照片，再通过内部的计算对其进行验证解锁，但它并不能判断是3D物体还是2D的照片，只要用一张红外镜头拍摄的照片就可以实现解锁，和iPhone X的Face ID可谓相差甚远，但是小米8却搭载了一个和iPhone X相似的大刘海，可谓是东施效颦了。

虽然苹果带火了刘海屏，但是无论对于用户还是厂商来说，这样的设计一定不是最完美的设计，其实已经有一些厂商正在前往创新全面屏设计的道路上，来代替刘海屏，下面就让我们来看看这些勇于创新的厂商。

勇于创新拒绝模仿的他们

当然越来越多的手机已经开始觉醒，发现没有必要去为了“刘海”而刘海，这里就一定要提到两款手机，OPPO Find X和vivo NEX，OPPO Find X其采用了6.42英寸的超大屏幕，屏占比高达93.8%，通过拆解我们发现其内部结构是由Nidec生产螺旋步进电机，通过旋转螺旋杆实现滑块的位移，不得不说OPPO用这款设备一扫“高价低配”的阴霾。

OPPO Find X

vivo的屏占比高达91.24%，一眼看上去非常的惊艳，它的内部采用的是螺旋步进马达电机来实现摄像头的弹出，单单这个组件就是不普通厂商可以实现的，这要归功于vivo在行业上的强大话语权，当然随后将会出现众多相似的手机。

vivo NEX

Essential Phone是一款比iPhone X早发布两个月的刘海屏手机，当然你也可以称它为“水滴屏”手机，如果没有刘海屏的出现，相信这款产品会成为前一阶段的主流，但是它的对手iPhone实在是太受各大厂商的欢迎，导致更加好看的水滴屏没有流行。

Essential Phone

不过最近发布的vivo X23也采用了水滴屏设计，屏幕使用了旗舰级别的Super AMOLED，机身比例为19.5：9，相比于Essential Phone也更加的圆润，相信不少讨厌刘海屏的用户已经或者准备入手这款手机了。

vivo X23

还有一种形式的全面屏将成为接下来的主流，因为OPPO与vivo取得了巨大的成功，华为、小米、等厂家也开始坐不住了，他们找到了一种来自过去的方式，那就是滑盖全面屏设计，不久以后这来自这几个品牌的“多胞胎”手机将会接连上市。

某品牌滑盖全面屏手机

来自坊间消息这个设计是由产业链研发，而这三家厂商直接拿来使用，所以就导致了设计基本一样的尴尬局面，虽然有很多人吐槽这个样式太复古，但是说实话但从外观上看这或许是一个非常不错的解决方案，简单的手推式机械结构只在自拍等情景下使用，平时这完全是一款超大比例的极致全面屏。

笔者总结：通过上面这些真实的案例，笔者预测文章发布之后的时间内，至少在国内刘海屏的热度会快速并且逐渐的熄灭，至少从我个人和身边朋友的角度来说，讨厌刘海屏的人比喜欢刘海屏的人多出好几倍，这些新兴的设计将会占有更大的市场。

虽然三款新iPhone还是采用了刘海屏设计，但是苹果之所以如此做和其手机售卖战略是分离不开的，并且如何重新审视Face ID苹果还需要花上一段时间，当然毫无疑问这项技术是非常具有未来的。我也相信苹果明年的新产品会抛弃刘海屏这个“尴尬”的设计，但是具体又会有哪些创新我们只能拭目以待了。