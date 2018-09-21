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荣耀Magic 2曝全新40W快充 更快更安全

荣耀Magic 2曝全新40W快充 更快更安全
2018年09月21日 07:55 手机中国
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　　在前段时间的荣耀Play海外发布会上，荣耀总裁赵明宣布大惊喜，荣耀Magic 2将在不久后发布。随后，荣耀官方不断对Magic 2进行预热，想必大家对这款旗舰机也有了更为全面的认知。今天，充电头网再次带来了一手新鲜的爆料，该机将配备更安全的40W超级快充！

荣耀Magic 2荣耀Magic 2

　　据充电头网报道，有网友向其曝光了一张荣耀Magic 2超级快充充电头的谍照，使得荣耀新一代的40W超级快充流出更多技术细节。如图，荣耀Magic 2充电头输入为100-240V~50/60Hz全球电压，输出则为5V/2A或9V/2A或10V/4A MAX。也就是说，和上一代一样，荣耀Magic 2依然支持最高功率达40W的快充。

荣耀Magic 2充电头（图源充电头网）荣耀Magic 2充电头（图源充电头网）

　　相比市面上最常见的18W快充，荣耀40W超级快充的速度将有成倍的提升。根据手机中国此前的实测，荣耀Magic一代的充电时间在50分钟以内，不知道Magic 2能否赶超前代呢？

　　充电头网还报道称，相比Magic一代上的5V/8A规格，采用4A电流不会对手机电池带来太大影响，还能降低机身发热程度，在电压上采用10V电压值也是个均衡点，其能让转换发热不会太高，带来更加可靠、安全、易用的使用体验。

荣耀快充
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