新iPhone必备五款外设产品 你哪个还没买

9月21日，三款全新的iPhone就将正式发售。相信几天前曾经看过苹果发布会的朋友，应该都已经对新iPhone有所了解，对于今年的新iPhone笔者只想用一个字来形容就是“贵”。如果说去年iPhone X已经接近万元的话，那今年的iPhone XS系列就真正的做到了万元户。当然，就算价格破万也无法阻挡17日当天瞬间突破50万的预订量。

不过，如果你跟我一样是一个普通的搬砖族，还手持这N年前的老iPhone的话也不用担心。虽然新iPhone我们可能暂且还买不起，但是可以与之相配套的外设产品可是十分火热。要知道，每年iPhone诞生的时候，都会带动周边产品的销量。那么，今天就为大家推荐几款非常具有代表性的iPhone配件，从此让你的老iPhone不再孤独。

既然说到了熬夜看苹果发布会，那就得聊聊我的亲身感受了。身为一名科技工作者，必然每年都要守在电脑面前看苹果发布会，但用电脑看终归没有电视来的爽快，可电视又不能及时收到发布会内容着实让我很头疼。而今年却截然不同，一位大学舍友为我介绍了爱奇艺的电视果4K，没想到用了之后真的真的有一种“根本停不下来”得feel。

电视果4K有个非常强大的功能，可以将手机、Pad、笔记本电脑等小屏设备的视频、音乐、照片、文档、游戏等无线投屏，一秒搬上电视、投影等大屏设备，给用户带来更高清、更智能的生活方式和极致的观看体验。 可以说有了电视果，手机能追的剧电视也能追，从此再也不用忍受智能电视资源匮乏的窘境了。

草点一：丰富的4K影视内容，支持20+视频APP。

草点二：方便携带、无广告、随看随插体验出色。

草点三：移动设备投屏，智能语音操控，想看内容应有尽有。

跑步被很多人认为是减脂门槛最低的运动项目，但其实，大多跑者由于缺乏跑步知识以及指导，常会将跑步中诸如膝盖疼等问题归结于疲劳，并未意识到这是一种由于跑姿不正确，而会导致越跑越伤的严重问题，其中最主要的原因是跑姿不正确。

为了满足广大跑步爱好者的需求，荣耀与国家体育总局体科所联合研发的荣耀手环4 Running版具备媲美千元级运动数码产品的专业六轴传感器，可精确监测跑姿并给出跑姿矫正建议，减少跑步风险的同时，帮助跑步爱好者跑得更快更远更轻松。

草点一：专业跑姿模式，纠正跑姿提供更专业的跑不建议，减少运动损伤。

草点二：六轴传感器的空间轨迹监测，计步、测量跑步距离更精准。

如今的智能手机已经不再是简简单单的通讯工具，而随着国民手游时代的到来，越来越多的人开始从原本PC的游戏转战到移动手机端。因此，为了满足广大游戏爱好者，电竞游戏手机手柄就孕育而生了。

而很多蓝牙手柄的玩家都有一个困扰，那就是连接问题，出于工作原理上的限制，需要单独通过手柄配套的游戏市场下载手柄厂商修改过的游戏，时效性上要差了一点。为了弥补这一短板，飞智专为iPhone推出了黄蜂手柄N版，无需蓝牙连接，即插即用，十分方便。

草点一：App Store游戏原生支持，无需适配。

草点二：iOS物理连接，苹果手机即插即玩。

讲真的，自从苹果收购了Beats之后，每次我看到Beats耳机都有一种想买的冲动。首先对于我这种普通用户的木耳来说，看到外观如此时尚的耳机，都会忍不住的多看两眼，再加上诸如勒布朗詹姆斯，小威廉姆斯这样的体育明星代言，也让Beats耳机增添了几分明星气质。

Beats X内置了苹果的W1芯片，使得耳机可以在苹果设备中无缝设置和快速切换。而且也借助于此芯片，这款耳机可以通过麦克风使用Siri，当然也可以进行顺畅的通话。在人性化的设计方面，Beats X无线耳机具备一根具有弹性的线缆，可以挂在脖子上更加方便，而且耳机的背面有磁铁可以吸附在一起也防止耳机缠绕在一起，也更好收纳。

草点一：流线型设计和舒适度适合你全天佩戴。

草点二：纯正、清澈的音质让聆听体验提高不少。

苹果无线充电器AirPower肯定是最受关注的配件之一，不过，由于各种原因，AirPower迟迟未上市，当然，即便上市了估计价格过千元是没有悬念的，所以不少果粉转而投入第三方厂商的怀抱，要说最有竞争力的当属来自南孚的这款AirCharge无线充。

它不仅仅是第一款苹果iPhone无线充，在价格上也比苹果认证的贝尔金和mophie便宜很多，只有79元，比苹果官方认证的贝尔金和mophie无线充的300元左右价格确实厚道很多，这也让南孚AirCharge无线充一直高居销量榜第一的位置。

草点一：全面支持iPhone X以及iPhone 8系列。

草点二：独特的“Heat Radiation”散热通道设计。

2016年9月8日，苹果首次推出全无线耳机AirPods。这款售价高达1288元，只有一种配色且外观看起来很像是剪掉了线缆的Earpods耳机，自从上市以来却受到了全球消费者的青睐。短短几个月时间就销售了几十万部，并一跃成为2017年度最受消费者欢迎的无线蓝牙耳机产品。

草点一：内置的苹果W1处理器可以让耳机与苹果设备无缝连接。

草点二：轻触耳机即可完成拨打电话、切换歌曲等操作，十分方便。