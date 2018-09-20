苏州首家Apple Store完工：iPhone XS开售当天开幕
2018年09月20日15:15 新浪手机 收藏本文
新浪手机讯 9月20日下午消息，苏州首家Apple Store将于本周五（9月21日）上午十点正式开幕。新店坐落于苏州工业园区，是江苏省第五家苹果商店，也是大中华区第51家零售店。
苏州首家Apple Store
据了解，苏州的Apple Store一共分为两层，由一块高达十米的弧形玻璃幕墙连接。其中一楼的照明天花板微微倾斜，店内的摆设则继承了苹果一贯的干净整洁。新店门口还摆放了六棵树木，迎接进门的顾客。
店内有树木陈列
店中除了常规的产品展示区，还配有Forum互动坊。在这里，顾客和用户可以免费参加Today at Apple课程，包括编程、摄影、音乐、艺术和设计等多个方面。另外，顾客还可以在店内Avenue长廊试用各种配件和第三方产品。
Forum互动坊
新店将于本周五上午十点正式开幕，第一批进店的顾客能获得纪念T恤。届时，在网上预购新iPhone的用户可以在这Apple Store零售店提取产品，其他产品包括Apple Watch Series 4可直接在店内购买。（苏航）
Boardroom商谈室
二楼阶梯
产品展示区
墙内配件展示
一面墙的手机壳
店内布局设施
专注苹果新闻报道，每日推送最新苹果资讯。扫描下方二维码关注苹果汇官方微信(或微信中搜：appleinc2012)。
文章关键词： 苏州Apple Store苹果新店
已收藏!
您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”， 查看所有收藏过的文章。
知道了
收藏成功 查看我的收藏