苏州首家Apple Store完工：iPhone XS开售当天开幕

新浪手机讯 9月20日下午消息，苏州首家Apple Store将于本周五（9月21日）上午十点正式开幕。新店坐落于苏州工业园区，是江苏省第五家苹果商店，也是大中华区第51家零售店。

苏州首家Apple Store

据了解，苏州的Apple Store一共分为两层，由一块高达十米的弧形玻璃幕墙连接。其中一楼的照明天花板微微倾斜，店内的摆设则继承了苹果一贯的干净整洁。新店门口还摆放了六棵树木，迎接进门的顾客。

店内有树木陈列

店中除了常规的产品展示区，还配有Forum互动坊。在这里，顾客和用户可以免费参加Today at Apple课程，包括编程、摄影、音乐、艺术和设计等多个方面。另外，顾客还可以在店内Avenue长廊试用各种配件和第三方产品。

Forum互动坊

新店将于本周五上午十点正式开幕，第一批进店的顾客能获得纪念T恤。届时，在网上预购新iPhone的用户可以在这Apple Store零售店提取产品，其他产品包括Apple Watch Series 4可直接在店内购买。（苏航）

Boardroom商谈室

二楼阶梯

产品展示区

墙内配件展示

一面墙的手机壳