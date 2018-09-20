EMUI 9曝光华为Mate 20拍照特性：加入水下模式

从华为的官方预热视频来看，Mate 20/Pro大概率会使用后置方形摄像头模组，目前的爆料都指出，其结构为L形三摄和闪光灯围成类似“浴霸”或者说“四筒”的既视感。

XDA通过对EMUI 9系统相机APP的解包分析，挖掘出了一些可能会对应Mate 20新样式三摄的拍照特性。

首先是“水下模式”，此时，音量下键为拍照，音量上键为录像。华为还开发了防水外壳，面向那些不具备防水能力的型号。

第二点是AI Camera（AI相机），充分利用两颗NPU的算力突出目标主体，还可以换背景、做旧、加模糊效果等等。

第三点是AI Zoom（AI智能变焦），通过算法、场景/物体识别等保证拍到目标物体，不过启用该特性有几个条件，视频模式的分辨率最少1080P、AI相机需要启用、美颜级别为0。

最后是Video Bokeh（视频焦外成像）功能，可以在视频背景中加入光晕效果，轻松做出各种散景效果， 包括模拟大光圈镜头， 移轴及反射镜圈等。

不过，三颗摄像头的具体参数尚不清楚，有消息说主摄会提升到4200万像素，比盘踞DxO榜首已久的P20 Pro更激进，最终效果值得期待。