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黄章评5G：能否成熟大批投入市场都未必

黄章评5G：能否成熟大批投入市场都未必
2018年09月20日 08:35 快科技2018
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　　9月19日晚，魅族科技创始人黄章再次现身魅族社区解答魅友疑问。

　　有位魅友询问：“不知魅族的第一部5G手机什么时候能出来，魅族16s会是魅族第一步5G手机吗？”

　　对此黄章表示：5G我们是肯定要做的，但是5G第一代产品可以说就是测试机，第二代是测试机改进版，至少第三代后对普通用户来说才是尝鲜版，能否成熟大批投入市场都未必。普通用户不用太心急，没必要买个5G半成品增加不必要的负累。我希望能比较成熟的时候再推出市场。

　　目前高通已经宣布将推出基于7nm工艺制程打造、支持5G网络的旗舰移动平台，而且高通已经向多家开发下一代消费终端的OEM厂商出样上述即将发布的旗舰移动平台。

　　此外，已经有厂商宣布推出支持5G网络的智能手机—摩托罗拉。据悉，摩托罗拉旗下motorola Z3通过5G模块即可接入5G网络，模块内合并了高通骁龙X50调制解调器，使5G连接成为可能，实现设备与网络的兼容。

　　而且模块自带2000mAh电池，使用过程中不会影响手机本身的续航能力。

　　该模块将于2019年初推出，目前来看明年我们就能看到支持5G网络的手机面市了。

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