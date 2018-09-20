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OPPO子品牌Realme手机销量公布：100万台

OPPO子品牌Realme手机销量公布：100万台
2018年09月20日 08:00 IT之家
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　　近日，OPPO Realme官方推特表示，Realme系列手机销量达100万台，这包括5月份发布的Realme 1和8月份发布的Realme 2两款机型。

　　Realme是OPPO的独立子品牌，最初是OPPO用来在海外市场狙击小米旗下的红米手机的中低端机型，在2018年5月1日被正式独立成为OPPO子公司。目前为止Realme共发布了两款手机，Realme 1和Realme 2，新的Realme 2将在9月27日发布。其中Realme 2在印度开售时，5分钟销量破20万，创下新的销量纪录。

　　Realme 1采用6.0英寸FHD +18：9屏幕，搭载联发科Helio P60处理器，1300万像素后置摄像头，800万像素前置摄像头和3400mAh电池。

　　Realme 2采用了骁龙450处理器，搭载了6.2英寸分辨率为1520x720刘海屏，配备3GB RAM+32GB ROM、4GB RAM+64GB存储组合，最高支持256GB扩展存储。后置1300万+200万双摄，前置摄像头800万像素，支持AI美拍，HDR，大光圈模式。除此之外，该机支持后置指纹识别和人脸识别。电池容量为4230mAh。

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