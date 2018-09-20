iPhone XS用户注意了：苹果调整机身 保护壳要买新的
2018年09月20日07:19 快科技2018 收藏本文
如果不说，大家都肯定认为，iPhone XS的机身跟iPhone X是一模一样的，毕竟两者的外形也是保持一致，如果你这样觉得那就错了。
外媒Macotakara经过细致的推敲后发现，iPhone X的保护壳跟iPhone XS不是那么兼容，也就是说你用iPhone X的保护壳放在XS上，会不是那么合适，因为它的后置双摄更长更宽。
经过实际测量后发现，iPhone XS的后置双摄凸起比iPhone X上的长一毫米，宽一毫米，而你用iPhone X保护壳给iPhone XS强行套上后，就会让画面变得非常不和谐。
其实发布iPhone XS后，苹果就同步上架了新的保护壳，这其实也已经能说明问题，而iPhone X的保护壳也已经开始被苹果下架了，毕竟iPhone X都已经下架了。
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