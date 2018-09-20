三星发布2018款Galaxy A7新机：2400万后置三摄

9月20日上午消息，三星今天正式发布了Galaxy A7，注意，这一代后缀中并未加入2018年代字样来做区分。

新Galaxy A7是三星新中端机战略的先锋首发，并且成为了三星首款后置三颗摄像头的产品。

外形方面，新Galaxy A7采用前后双玻璃，指纹模块位于机身右侧，集成电源键功能。同时，两颗分离式的音量键也放在了机身右侧，对于部分老Galaxy用户来说，可能需要适应一番。

整机厚度7.5mm，重量168g，支持NFC。

作为此次的主打，新A7搭载了一颗2400万像素、F/1.7光圈主摄像头，800万像素、F/2.4光圈120度超广角镜头和一颗500万像素、F/2.2光圈的景深镜头。前置同样是一颗2400万像素镜头，F2.0光圈且还搭配了一只补光灯。

基本配置方面，Galaxy A7拥有一块6英寸2220x1080（18.5：9）分辨率的AMOLED显示屏，8核2.2GHz芯片（骁龙660或Exynos 7885？），提供4+64GB、4+128GB、6+128GB三种存储配置，支持最大512GB存储卡扩展，集成3300mAh电池（MicroUSB接口），预装Android 8.0奥利奥系统，支持杜比音效、Bixby语音助手。

三星表示，新A7提供蓝色、黑色、金色和粉色，今年秋季在欧洲和亚洲上市，价格尚未公布，预计在400美元左右。