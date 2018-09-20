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赛诺数据：vivo X23夺本周开放渠道销量冠军

赛诺数据：vivo X23夺本周开放渠道销量冠军
2018年09月20日 11:52 手机中国
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　　作为国产大厂之一，vivo近年来发展十分迅速，推出了很多款优秀的手机产品。vivo一直以来都致力于手机拍照的研发，对于光的了解十分深刻。此前vivo在北京正式发布了X23这款手机，他突破性的采用了超广角+超逆光的组合，能够让我们用手机轻松捕捉到广阔、震撼的景色。

vivo X23vivo X23

　　俗话说“是金子总会发光的”，近日根据国际知名调研机构赛诺调研的数据，最新周度（W37， 9.10-9.16）零售监测数据显示，本周开放渠道销量降幅较大。新品vivo X23首销出色，成为本周增量冠军、足以见得vivo X23的硬实力以及消费者们对他的喜爱。

vivo X23vivo X23

　　vivo X23在用了绚烂的极光纹设计。背部圆润的3D玻璃在光线的折射下熠熠生辉，不同的纹理交相辉映。vivo X23拥有前置1200万，后置1200万+1300万像素双镜头，其中1200万像素主镜头采用的是索尼IMX363传感器，光圈f/1.8，支持全像素双核对焦技术，单个像素面积提升到1.4μm。1300万像素的副摄镜头为广角镜头，其支持125°超大广角拍摄，瞬间定格广阔美景。

vivo销量冠军
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