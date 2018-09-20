MIUI广告太多怎么办？小米回应将提供关闭广告选项

小米8

新浪手机讯 9月20日上午消息，近期来自社交新闻站点Reddit网友吐槽小米手机内置广告越来越多，随后小米向外媒The Verge回应。

小米回应如下：

“广告是小米互联网服务的一部分，也是公司商业模式的重要一环，并且还将已这种模式进行，但同时我们也将提供关闭广告的选项以及改进广告展示时间和位置的方式来优化用户体验。我们认为，广告应是不显眼的，用户也选择更少推荐的选择。”

小米还强调，广告只会出现搭载在MIUI的小米手机中，而不会在Android One系统的小米手机中显示。

MIUI 10

目前，在MIUI 10的设置中我们可以关闭“个性化广告推荐”，但根据提示信息，即使关闭个性化广告推荐，用户仍然会收到同等数量的广告。

众所周知小米手机以性价比为优势，而其公司的主要盈利方式自然不是从销售硬件中获取的，所以公司将广告作为其盈利的组成部分也有道理。但是如果小米后续未能达到回应的目标，那么小米就有可能失去一部分用户。

当然小米在手机内置广告也不是个例，外媒The Verge表示三星手机的售价要比小米高的多，但用户仍会收到广告邮件，而且还有大量无用软件的通知推送。

值得一提的是，亚马逊可能是唯一一家解决“广告”出现方式的公司，它以广告补贴的价格销售手机，并让用户可以选择支付更多费用来放弃广告。（瑞豪）