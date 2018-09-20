曲面刘海屏配方形三摄 华为Mate 20 Pro真机谍照曝光

距离华为Mate 20系列的伦敦发布会（10月16日）还有不到30天的时间，关于这款产品的外形，有了更进一步的资料。

知名爆料人Roland Quandt分享了两张华为Mate 20 Pro的真机谍照，再次确认了这款手机正面将使用曲面屏幕，下巴比较窄，刘海占用的面积相较iPhone X，“违和度”减少了些。按照此前另一位爆料大神onleaks拿到的资料，Mate 20 Pro刘海处竖直宽度为6.8mm，下边框为3.8mm。

图中还有其它小细节，比如右侧一体式的音量键，红色处理的电源按键等。

至于背面，Roland的另一张图继续证实了Mate 20 Pro将采用后置方形相机模组，三颗摄像头采取L形排列，和闪光灯一起围成正方形。

Mate 20 Pro带配件的渲染

另外，这张图片中还出现了华为可能同步要发的Freebuds 2 Pro真无线蓝牙耳机和无线充电器，一个非常有趣的特性是，Mate 20 Pro因为电池大（据说4200mAh），可以为Freebuds 2 Pro充电。

从网上一批新的保护壳照片来看，Mate 20 Pro底部仅保留了USB-C和Mic，顶部似乎有3.5mm耳机孔预留。

综合目前信息，Mate 20 Pro有望使用一块6.25英寸2K分辨率的曲面刘海屏，集成麒麟980芯片，延续IP67防水，甚至还有望在“刘海内”集成3D结构光模块。