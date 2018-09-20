华为Mate20遭泄密：双卡双通“黑科技”浮出水面

华为将会在2018年10月16日在英国伦敦举办新品发布会，届时将会推出全新的华为Mate20手机。作为华为年度高端旗舰产品线的最新产品，Mate20将搭载采用先进7nm工艺的麒麟980 芯片，并且华为消费者业务CEO余承东曾透露该机将拥有多项技术突破，所以备受关注。而今天，一张关于华为Mate 20产品技术的PPT截图得到曝光，它向我们揭示了Mate20在技术创新方面的冰山一角，引起很多网友围观。

在这张泄露出来的产品PPT照片上，描述了华为Mate20和另一款手机的对比分析，是和手机双卡双待有关。图片左边是华为Mate20双卡双通的示意图，右边分两部分，第一部分说明了双卡双待目前的痛点，即通话时，会漏接另一卡来电；游戏中，另一张卡来电会令游戏掉线。第二部分是针对上述两个痛点场景的体验对比，华为Mate20对比另外某公司手机产品，Mate20可以做到不漏接来电以及来电通话游戏继续玩，而另外这款手机做不到。

显而易见，这就是对此前传闻华为Mate20手机支持双卡双待双VoLTE传闻的实锤。

双卡双待双通是什么？

在9月13日凌晨的苹果新品发布会上，苹果公司推出了iPhone Xs、iPhone Xs Max、iPhone XR三款新品，iPhone Xs Max的512GB版本，中国的售价高达12799元，成为史上最贵的新一代iPhone。除了越来越高的售价之外，发布会的另一个爆点就是iPhone终于支持双卡双待了。

虽然iPhone支持双卡双待是个很热的话题，但这个功能中国消费者其实已经很熟悉，十多年前双卡双待手机在中国就开始风靡，双卡双待更是成为很多人的刚需。不过对于iPhone支持双卡双待，还有一个地方需要注意，就是目前苹果iPhone XS Max暂时只能双卡双待单通。

其实这里的双卡双待单通和双卡双待双通是对应的。双卡双待双通也可以理解为双卡双待双VoLTE，就是我们之前说的。简单来讲，如果是双卡双待单通的手机，在手机里插入A，B两张SIM卡后，A卡在通话期间时，如果有人给B卡打电话会提示无法接通或不在服务区，当A卡通话结束时系统不显示B卡的未接来电提示。同时，由于双卡双待手机需要手动指定某张SIM卡用于联网功能（假设为A），那么，当B卡通话时A卡的联网功能也会被屏蔽。

而双卡双待双通手机，一张卡通话时，另一张卡如果有来电会听到提示音，用户可以选择接听或挂断，如果不接听，结束后会显示未接来电；在双通下，如果用一张卡进行网络游戏，另一张卡突然来电，那么游戏也不会断线。

双卡双VoLTE双通难点在哪？

就目前的手机设计而言，要实现双卡双待双通最大的难点在于射频天线。通常双卡双待“单通”手机中仅内置1套射频单元（包括基带和天线），1套射频单元只能负责一则通话，所以会出现一张卡来电另一张卡信号被屏蔽的情况。而“双通”手机中往往需要2套射频单元来负责2个卡的网络，这确实能解决单通的问题，但新增的天线需要足够的空间，现在手机成熟的内部方案难以满足这个需求，毕竟现在3G、4G各种频段和制式非常复杂，还有未来即将出现的5G，对于天线的要求还会进一步变高，从设计难度和成本角度来讲，现在实现双卡双VoLTE双通有着很高的技术门槛，目前，据小编所知还只有华为能够做到。

当然，对于本身就以通信能力见长的华为而言，在全新华为Mate20身上实现双卡双VoLTE双通也不必特别惊讶。在上一代Mate10 Pro手机上，华为就实现了业界首次支持4.5G Cat.18，下行速度最高可达1.2Gbps。一直深耕通信的华为通过多年的技术积淀和研发投入在这一领域保持了领先地位，相较于其他手机品牌，通信能力也足以成为华为护城河一般的优势。

在苹果发布会后，华为消费者业务CEO余承东就发布了微博，称“稳了，我们十月十六日伦敦见！”这一句“稳了”，引起很多网友讨论，其实正是华为在技术研发方面优势的体现，毕竟要做到双卡双VoLTE双通，没有足够的技术积累是不行的。我们也不妨期待其在10月16日全球发布的华为Mate 20身上会以怎样的方式呈现。