vivo出席世界人工智能大会 推动IoT开放生态联盟发展

新浪手机讯 9月19日下午消息，在上海举行的“世界人工智能大会”上，vivo副总裁、全球AI研究院院长周围预测，2年之后的手机将会成为一个“自学习、自索引、自推荐的智能终端”。

周围认为“届时，消费者将会体验到所有功能都已经AI化后的手机，享受到被深度聚合后的各行各业的服务。包括具有很好用户体验的，互联互通的各种IoT产品服务。”

全球AI研究院院长周围

为了提升手机的AI服务的体验，vivo还参与推动了快应用联盟和IoT生态开放联盟的成立和发展，使用户通过手机平台享受更丰富、个性化的应用服务和IoT产品服务成为可能。

vivo如何理解人工智能的本质

经过一年多时间的思考与探索，vivo总结了自己眼中的人工智能本质。

周围演讲中提到：“它是一个金字塔，简单的说，人工智能是通过数据+算法，得到新的数据，最重要的是，精确识别出场景，把消费者需要的服务，精准、按时、按需推送给消费者，这个过程就是人工智能”。

vivo认为人工智能的本质不是单指技术，而是在深度学习、强化学习这些具体的技术之上，为用户提供产品和服务的新形式。

vivo将用户场景总结为三类，手机上的场景，垂类的产品与服务的使用场景以及IoT设备使用场景，与此相应的是，用户需要服务也被分为三类。

金字塔示意图

根据vivo公司的统计，手机出厂的时候，功能与服务已经超过120多种，这些所有的功能都将被AI化，其中相机，游戏等消费者强需求功能，会排在前列。此外，一些需要全新建设的服务，包括为用户提供情景智能服务的负一屏、为消费者提供医疗服务的个人健康中心以及提供个人助理服务的语音助手等等。

vivo已经开始布局，着手将手机本机的功能和服务AI化，比如通过场景识别提升相机的拍照效果，提升游戏的体验。2018年3月，vivo在乌镇发布了人工智能子品牌“Jovi”，Jovi可以通过场景识别为用户提供诸如智能出行等服务。

6月，在旗舰手机vivo NEX上，vivo将Jovi升级为具备语音交互能力的个人智能助理，用户可以通过语音直接完成本机上的一些复杂的功能操作。

手机本机之外，用户需要各行各业的服务，称之为垂类服务，而这些行业也在不断被AI化。周围认为：“需要去构建一个平等、互惠、开放的平台，把用户需要的服务联接并推送到用户面前。”垂类服务有数千种，其中包括智能出行以及生活基础类服务等， 人工智能就是要做到让这些服务精准及时的送达，但Android当前应用程序的生态做不到这一点，目前需要下载、安装应用程序，然后才能让用户触达服务。

助推智慧互联时代

智能家居为代表的IoT场景和服务的重要性也日益凸显。周围认为，智慧互联时代正在快速到来。目前消费者身边已经能买到各式各样的智能设备，这些设备是万物互联时代最重要、最基础的组成部分。

IoT设备的发展

在IoT领域，vivo并未推出自有品牌的智能家居产品，而希望从根源上解决IoT行业长期以来的碎片化痛点，为消费者创造更方便的使用体验，让开发者更易于开发、适配。

因为多个巨头之间标准、协议的不一致，开发者需要为不同的协议标准做开发适配，用户也需要安装多个不同的app，而且设备与设备之间不能兼容。这已经影响到了IoT行业的发展。

Global Market Insighs的近期的报告预测，2024年，全球智能音箱的市场规模将达到300亿美元，实现出货率33%的年复合增长。但是，该公司认为，设备的兼容性问题将会限制这个市场的需求增长和市场规模。

7月4日，vivo和其他7家行业代表，共同成立了“IoT生态开放联盟”，希望用统一的协议标准，解决IoT行业长期以来的痛点。周围在演讲中透露，目前该联盟已经适配了数十种IoT设备且在持续快速增长。联盟成立后，又有数十家IoT企业加入该联盟，还有更多企业明确表示了意愿，正在进一步沟通。

在谈及这一切可以给消费者生活带来的改变时，周围感到非常兴奋：我们正在被推向一个快速到来的智慧互联时代，这个属于大家的智慧未来，非常值得期待”他说。