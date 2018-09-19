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2000价位魅族16X发布 但会上却一口气推了三款新机

2000价位魅族16X发布 但会上却一口气推了三款新机
2018年09月19日 16:11 新浪手机
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　　新浪手机讯 9月19日下午消息，距离魅族16th发布仅一个多月时间，魅族召开另一场发布会，推出16X新机、魅蓝V8、魅族X8以及诸多周边产品。相隔一个月魅族会带来怎样的一堆产品，我们看整场发布会的回顾。

魅族16 光电溅镀工艺的极光蓝魅族16 光电溅镀工艺的极光蓝

　　发布会开场是调侃时间，李楠先上台主动承认了16th系列目前在供货上的不足，除了加紧供货还是希望大家能耐心等待。当然，抢手也是买不到的理由之一，李楠晒单的部分称“京东平台达到了每秒1000台的销量数据”。并顺手推出了16th系列的新配色——光电溅镀工艺的极光蓝。

李楠怼友商李楠怼友商

　　魅族在开场并没有着急介绍参数，而是强调自己在性能表现上的优势，并且Diss了最近这波各种Turbo技术。不过魅族没有说自己16X的性能比另外两家强；但是说性能差距不大，可是价格差了不少。可见魅族16X这次应该是主打性价比了。具体来说，魅族16X采用高通准旗舰处理器骁龙710，主频高达2.2Ghz，搭配全系6GB LPDDR4X和Adreno 616 GPU。

　　屏幕方面魅族16X的造型和方案基本和魅族16th保持一致，采用顶底部留边的屏下指纹解锁方案。针对不少升降式结构光的解锁，魅族给他们的口号是“多花1000元 少活4小时”。明指弹出设计每次多余等候的时间累积，都会影响体验。具体到魅族16X的屏幕参数，该机拥有90.62%，屏幕尺寸为6英寸。

魅族16X 参数魅族16X 参数

　　魅族16X后置双摄采用IMX380+IMX350两款传感器，后置双摄，并且采用了全套虹软算法。也是魅族产品上颇为自信的一个部分。魅族称在同价位手机当中，魅族16X是首款采用这种配置的，仅在这一环节的成本就比选择IMX363的厂商高出一倍。

魅蓝V8参数魅蓝V8参数

　　魅蓝V8作为彩蛋出现，李楠称其是黄章设计的产品。整体硬件上魅蓝V8采用联发科P22处理器，镜头组合为后置1200万像素+500万像素，采用虹软算法。价格方面，魅族V8 4+64GB全网通高配版1098元，3+32GB全网通标配版799元。

配件售价配件售价

　　最后，杨颜上台，但并没有介绍以往的Flyme；新的形象定位是“周边产品的宣讲”。在会上魅族推出了EP52 lite有线耳机，最终售价129元；以及轻量化设计的魅族移动电源，最终售价79元。最后Live耳机推出了15周年限定版，除了四单元动铁和外观调整，这款耳机增加了5N无氧单晶铜耳机线，提升了高频的解析。该耳机最终售价1599元，并将于9月15号开启抢购。

　　最后说回到主角魅族16X的售价问题，这款手机的起售价格为2098元（6+64GB），6+128GB版本售价2398元，9月19号下午五点开启预约，10月10日正式开售。

　　最后的最后，魅族准备了一款魅族8X作为官方彩蛋。新机采用了刘海屏+后置指纹设计，李楠称这是他们给不同喜好的用户选择。新品选择6.15英寸LCD刘海屏，并且选择了和iPhone XR相同的COF封装，下巴宽度4.8毫米。机身Soc为骁龙710、电池容量3210毫安时。新机售价1598起（4+64GB），同时拥有1798（6+64GB）和1998（6+128GB）两个档位。不过新机的发售时间则留到了11.1号。

魅族魅族16X
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