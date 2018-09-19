小米8青春版发布：售价1399元 镜面渐变色成最大看点

新浪手机讯 9月19日下午消息，中国手机厂商小米在成都举行新品发布会，推出小米8青春版手机和小米8 屏幕指纹版。两款手机分别售价1399元起和3199元起。

按照“国际惯例”，发布会开始后小米公司总裁林斌秀了一下肌肉。2018年第二季度，小米手机销量达到3200万台。根据IDC的数据显示，小米手机2018年第二季度销量同比增长48.8%，在印度市场连续4季度销量第一，印度手机市场份额排名第二。

小米2018年第二季度销量

接下来我们还是说回两款新品：

更高配的小米8：小米8 屏幕指纹版

此前发布的小米8手机全系配备的是后置指纹识别，只有小米8 透明探索版才配备屏幕指纹，让人觉得略有遗憾。而这次的小米8 屏幕指纹版则弥补上一场发布会的遗憾。

小米8 屏幕指纹版和小米8 透明探索版差了一个3D结构光

除了没有后置指纹模块，小米8 屏幕指纹版外观设计和小米8几乎一致。不过小米为新机增加了暮光金配色，新配色采用了镜面渐变工艺，由上而下从紫红色渐变到橙黄色，有一种朝阳变幻的感觉。另外，小米8 屏幕指纹版还有曜石黑和透明版两种颜色可选。

小米8 屏幕指纹版暮光金配色

屏幕指纹是这次新机最大的改变。当手指接触解锁区域时，屏幕会照亮手指，然后通过屏下指纹的CMOS传感器接收穿过AMOLED屏幕的反射光，从而完成指纹解锁的过程。这套方案如今在行业内较为成熟，手机市场也出现了一大批屏幕指纹的手机。

其他配置和小米8基本一致，小米8 屏幕指纹版采用6.21英寸18.7：9 AMOLED屏幕，搭载高通骁龙845处理器，有6GB/8GB两种运存可选，机身存储只有128GB版，并且该机具备红外相机和红外照明模块，用来完成人脸解锁。除此以外，双频GPS、QC4+快充等功能这款手机都支持。

小米8 屏幕指纹版售价

拍照方面，小米8 屏幕指纹版后置1200万像素+1200万像素双摄，支持Dual PD对焦，四轴光学防抖，AI场景识别和动态光斑；前置2000万像素摄像头，支持1.8um四合一大像素以及AI场景识别等功能。

售价方面，小米8 屏幕指纹版售价3199元起，今日6点开启预售，9月21日十点发售。

性价比之选：小米8青春版

小米8青春版是在小米8的基础上做出了改进，在配置和外观方面都有调整。先来说说外观，小米8青春版延续了双面玻璃设计，不过背面采用的是2.5D玻璃，而不是小米8上的四曲面玻璃，背面的双摄也从小米8的竖置变成了横置。

小米8青春版全家福

小米8青春版正面还是大家熟知的“刘海屏”设计，不过相比小米8“刘海”短了不少，屏幕大小为6.26英寸，比例为19：9。

“刘海”更短

这次的小米8青春版一共有三种配色：暮光金、梦幻蓝和深空灰，其中暮光金和梦幻蓝属于镜面渐变色。小米特别强调小米8青春版的渐变色拥有镜面效果，能当镜子用。其中渐变色采用了结构色原理，从印象派大师莫奈画作中提取的灵感。

前置镜头参数“很硬”

小米8青春版的重点放在自拍方面，为此小米给这款手机配备了2400万像素前置镜头，索尼IMX576传感器。这颗摄像头支持像素四合一技术已提升暗光拍摄的效果。发布会上，小米前调了AI裸妆美颜，这个功能会带来跟自然的美颜效果。另外，小米8青春版还支持AI视频美颜，能够动态追踪人脸进行美颜优化。

后置镜头方面，小米8青春版配备1200万像素+500万像素双摄，主摄像头为索尼IMX363传感器，拥有1.4um大像素支持Dual PD对焦、AI场景识别、背景光圈虚化等功能。

其他配置方面，小米8青春版搭载高通骁龙660处理器，辅以4GB/6GB运行内存+64GB/128GB机身存储，配备Mi Sound技术改进音频DSP相关算法，内置3350毫安时容量电池，支持QC3.0快充。

Vulkan版王者荣耀

值得一提的是，小米8青春版是首个支持Vulkan版《王者荣耀》的骁龙660手机。Vulkan是一个跨平台的2D和3D绘图应用程序接口，它能够降低CPU分析游戏的硬件需求时所执行的后台工作。同时，小米与虚幻引擎（Unreal Engine）达成合作，提升相关游戏体验，目前基于虚幻引擎制作的游戏包括《绝地求生：刺激战场》和《堡垒之夜》等。

功能方面，小米8青春版内置小爱同学，支持语音漂流瓶功能。另外，小米8青春版适配的MIUI 10开发版中加入了SOS紧急求助功能，连续按5次电源键就能将设定好的求救信息发送给紧急联系人，并可以跟踪手机位置。

小米8青春版售价信息

售价方面，小米8青春版4+64B售价1399元，6+64GB售价1699元，6GB+128GB售价1999元。今晚开始预售。

新浪点评：

小米一口气推出了两款产品，这两款产品都可以看作是小米8的后续产品。一款是在小米8的基础上配置有所削减的小米8青春版，另一款则是弥补了缺少屏下指纹遗憾的小米8 屏幕指纹版。两款产品算不上大更新，但是一款补齐了2000元左右的空档，另一款则完善了旗舰产品，提升竞争力。

新配色算是这场发布会的另一个看点。虽说我们经常调侃“科技以换壳为本”，但是不得不承认如今厂商们对于玻璃机身的上色工艺已经玩得炉火纯青，增加渐变色无疑会吸引更多年轻消费者。这既符合小米8青春版的定位，同样留给小米8 屏幕指纹版更多想象力。（苏航）