魅族16X今日揭晓 新浪手机全程直播

14点30魅族16X正式发布

新浪手机讯 9月19日下午消息，继定位旗舰的魅族16发布之后，魅族黄章又“曝出”一款16的姊妹机——魅族16X，并将在今日正式揭开它的面纱。

新浪手机将在14点30全程直播此次发布会，感兴趣的朋友可点击：魅族16X新品发布会 专题，进行观看。

说到这次的魅族16X，黄章已经预热大半个月了，并且在官网也将具体信息完全曝光，官方介绍魅族16X率先在同价位采用IMX380+IMX350双摄和全套虹软算法。

此前魅族黄章透露，魅族16X支持OIS光学防抖，相机规格与魅族16th完全一致。而且不仅是相机，魅族16X同样采用了6英寸18：9三星AMOLED全面屏，前置2000万像素摄像头，配备双扬声器，支持屏幕指纹识别，这些规格与魅族16th亦保持一致。

价格上，目前魅族16th售价2698元，与魅族16th相比，在性能上可能略低一些，因此售价定在2000元左右也是比较合理。

除了魅族16X之外，此前，魅族声学曾在广州耳机展上展示了一款神秘的耳机新品，不过当时并未露出真容，想必此次应该会登场了。

当然，这