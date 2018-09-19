XDA曝光三星S10四款机型：代号beyond 有5G版本

根据XDA的报道，他们发布了三星Galaxy S9 +的Android 9 Pie的第一次上手体验，并且在分析系统应用程序时，发现了即将推出的三星Galaxy S10的有趣内容。

▲图自XDA

今年早些时候，XDA发布了一份未公布的2018年三星设备清单，这些设备基于三星Galaxy Note 8泄漏的Android Oreo更新框架的拆解。他们发现在Galaxy S9 +的Android Pie更新中找到了相同的位置，并发现了三星Galaxy S10的相关信息。然而，他们发现不仅仅是之前传闻的三款机型，还有第四款支持5G的机型。这四款三星Galaxy S10型号的代号为“超越0”，“超越1”，“超越2”，“超越2 5G”。

我们发现的小配置文件并没有告诉我们很多关于实际设备的信息。每个Galaxy S10型号的代号都以“beyond”开头。下一个数字是0的尺寸，是最小的型号。1表示中间选项，2表示最大型号。如果有一个“q”，则它是Qualcomm Snapdragon模型，如果名称中没有q，那么它就是Exynos模型。之后通常只是“LTE”告诉我们该设备支持LTE，但这次有单独的“超越2”Snapdragon和Exynos型号以“5g”结尾。这表明超过2型号的最大型号将支持5G，如同以前传言。

XDA预计所有四款设备都将采用三星或高通的下一代芯片，但不能肯定地说所有四种型号都会实际发布。仅仅因为三星开始为这些设备进行软件开发并不意味着会看到所有四款设备都已发布。