10月发布没悬念：苹果新iPad Pro细节曝光

其实苹果每年的传统就是如此，新iPhone发布之后，接下来就是新的iPad Pro，只不过今年会是新iPad的大年，外形大改是一定的，而接口苹果似乎也要进行调整。

今天早些时候，苹果向开发者推送了iOS 12.1首个测试版（iOS已经成为了曝光苹果未发布新品的重要来源），而有开发者已经从这个测试版中发现即将发布新品的重要信息。

新iPad Pro渲染图

从实际内部文档来看，苹果已经在iOS 12.1中预示iPad将支持横向人脸识别功能，这需要硬件上的调整，而不是简单的修改软件即可，所以从这个侧面来看，苹果再一次正式了新iPad Pro将提供人脸识别功能，那么全面屏就是铁定了。

除了上述新功能外，iOS 12.1中还暗示，苹果可能会在新iPad Pro上换上新的USB-C接口，这样可以方便它跟更多的设备进行连接。

对于新iPad Pro之前都已经曝光的差不多了，改用全新的非刘海全面屏，去掉Home键和耳机插孔，并且可能会搭载A12X处理器等，想要换新的用户可以准备了。