怕是要凉？ 高通起诉苹果在美国禁售iPhone

9月18日，根据外媒报道称，本周一美国国际贸易委员会在华盛顿特区对第二个诉讼展开了审理。苹果公司和高通公司争议焦点在于，是否在美国市场禁止销售涉嫌侵权的几款最新型号的iPhone。

苹果跟高通已经陷入法律纠纷多年，苹果公司指责高通公司存在不公平的专利许可做法。全球最大的手机芯片制造商高通公司又指控苹果公司侵犯了专利权。随着苹果和高通之间陷入专利诉讼纠纷，苹果已经逐渐减少对于高通基带的依赖，在最新的iPhone型号中，苹果已经开始更多地采用英特尔的调制解调器芯片。

在美国国际贸易委员会，高通一共提交两个诉讼，指控苹果部分使用了英特尔基带处理器的手机侵犯了高通专利权，要求美国国际贸易委员会禁止这些产品在美国销售。

周一的正是高通公司在ITC上针对苹果公司的第二个诉讼。诉讼中高通要求美国国际贸易委员会禁止进口某些包含英特尔公司调制解调器芯片的iPhone型号，这些芯片的作用是可以帮助手机连接到无线数据网络。

图片来自苹果

一直以来，ITC开出的产品禁售令十分罕见，苹果有时间改变其设备的设计，以避免法院可能发现任何专利侵权。今年6月，一名美国律师提议法官认定Apple侵犯了至少一项高通节电专利，并且应该阻止一些英特尔芯片手机进入美国市场。但律师也认为，为了让5G芯片市场公平竞争，应该允许苹果使用5G基带处理器的手机可以进入美国。

ITC工作人员在此类交易案件中担任第三方角色。虽然律师的意见没有约束力，但法官经常遵循这些意见。该案件的结果预计将在本月晚些时候得到。周一的审判开始涉及三项专利。其中两个涉及英特尔的调制解调器芯片如何处理无线电信号，另一个涉及苹果的处理器芯片如何让其iPhone进入睡眠状态。

图片来自苹果

而苹果将有几次机会对该决定提出上诉，包括向美国总统唐纳德特朗普提出上诉。早在2013年，当时的总统奥巴马推翻了三星电子对苹果平板电脑和智能手机的禁售令。ITC案件更多的意义在于高通公司能够看到其专利是否会得到维护。除了ITC之外，高通也在多个法庭起诉苹果公司侵犯专利，ITC案件可能会为后续案件起到指导作用。