暴力拆解苹果充电器 教你辨别原装和杂牌

苹果说了很长时间的AirPower并没有在秋季发布会上亮相，并且也没有放出任何有关AirPower的消息，我不禁怀疑苹果曾经许诺给我们的无线充电新时代或许要凉凉了，来自外界的分析认为这款产品遭遇到了“热管理”问题，充电时会导致严重的过热情况，不仅会影响到充电的精确程度和充电速度，连安全问题都没有保障。

思来想去我还是继续使用我的线充吧，不过最近笔者有一个疑惑一直没有解决，那就是为什么同样是充电器原厂和山寨的价格会差这么多，难道就真是仅仅是因为品牌的价格？抱着这个疑问我找来了两个充电器对其进行了拆解，让我们一起来探寻答案吧。

苹果iPhone X（双4G）

原装充电器山寨充电器到底有什么区别呢？或许有的人会说充电的时候原装和品牌充电器要比山寨充电器快一些，发热量也比山寨的小一点，可结果真的是这样吗？iPhone 6实测原装充电器两个小时左右就可以完全把电量充满，并且没有明显的发热情况，iPhone 6实测山寨充电器两个小时二十分钟才可以把电量充满，发热情况严重有烫手感。

变盘从上到下依次显示电压、电流、功率。底部方框部分左边蓝色字体显示表内部温度，右边绿色字体充电协议，白色字体为USB D+、D-上的电压，单从数值上看无论原厂还是山寨都接近标准值，山寨的温度也没有很高。

外表难分真假的充电器，拆开之后就立马形成了鲜明对比，苹果原装充电器结构紧凑零部件整齐有序的排列在内部，而山寨充电器仅仅是为了在外形上与原厂一致，而内部零部件因为“偷工减料”并没有那么多，所以整体结构很宽松，有很多空间。

原厂图一

原厂图二

原厂图三

原厂图四

原厂的iPhone充电器能每秒钟能开启和关闭输入的电源7万次，以输出正确的电压。iPhone充电器包含两款电路板，上方和下方的电路板 都是方形的。上部的电路板是主要的部件，能控制高压输入电流，下端的电路板控制低压输出电流。这些电路的尺寸都非常小，但是构造却十分复杂。

为了减少EMI干扰，苹果在iPhone充电器的研究上花费了很大功夫，其中也包含许多竞争对手充电器中没有的组件。输入电流通过塑料外壳上的铁氧体环进 行过滤，而输出电源的二极管电桥由两个大电容和一个电感器组成。除此之外，苹果还是用了超强的AC插脚和复杂的过热/过压保护电路来确保iPhone充电 器的安全性。

山寨图一

山寨图二

电源充电器上的“回”字符号，是双重绝缘标志。双重绝缘指工作绝缘（基本绝缘）和保护绝缘（附加绝缘）。前者是带电体与不可触及的导体之间的绝缘，是保证设备正常工作和防止电击的基本绝缘；后者是不可触及的导体与可触及的导体之间的绝缘，是当工作绝缘损坏后用于防止电击的绝缘。加强绝缘是具有与上述双重绝缘相同水平的单一绝缘。具有双重绝缘的电气设备属于Ⅱ类设备。Ⅱ类设备的电源连接线应按加强绝缘设计。Ⅱ类设备在其明显部位应有“回”形标志。Ⅱ类设备的工作绝缘的绝缘电阻不得低于2MΩ，保护绝缘的绝缘电阻不得低于5MΩ，加强绝缘的绝缘电阻不得低于7 MΩ。 3C认证全称“中国强制性产品认证”，是一种强制的认证，凡是列入3C认证目录中的产品必须获得证书后，才能在国内销售。无证销售的被执法部分查到一般处于5-20万罚款，目前手机的充电器还没有单独列入3C认证目录。只是和手机一起做3C认证。也就是说只有手机原厂带的充电器才是通过认证的。需要注意的是，3C标志并不是质量标志，而只是一种最基础的安全认证。

笔者总结：原厂充电器在狭小空间内用尽一切手段来达到高性能与安全性兼顾，安全保护设计到位做工复杂严谨，转换头内部采用了高价的Kemet钽聚合物电容来压制输出纹波，使得输出更加稳定。以及使用了shishi主动式PFC提高效率。用技术换体积体现了苹果强大的设计功底，壳体内全覆盖的散热匀热金属板搭配不错的效率，让这个充电器满载的时候仍然可以保持较低的温度，反观山寨充电器只是外表做个样子，内在仅有最为基础的部件，在长时间工作时会有严重的散热不好的现象发生，并且在安全方面没有保证。

时至今日还是有不少因为充电器质量问题发生的恶性事件，其实原厂充电器的价格也没有到达接受不了的程度，并且市面上的品牌充电器的价格也并不高，真的没有必要选择十多元的山寨充电器，通过拆解我们发现这多出来的价格是体现在技术和材质上面，老话说的一分价钱一分货在这得到了体现，经历过山寨充电器的高损耗和危险你就会明白选择谁才是真正的超值，最后说一句如果你的充电器发热非常严重那么就赶紧换一个吧，毕竟安全才是最重要的！