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中兴AXON 9 Pro样张公布 130度广角亮了

中兴AXON 9 Pro样张公布 130度广角亮了
2018年09月19日 07:35 手机中国
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　　在IFA2018大会上，中兴发布了最新旗舰产品Axon 9 Pro。这部手机配备高通骁龙845移动平台，性能十分强悍。配合6.21英寸AMOLED屏幕，非常符合主流用户的审美，在IFA2018大会上也获得了不少外媒的认可。

中兴Axon 9 Pro获奖中兴Axon 9 Pro获奖

　　据悉，中兴Axon 9 Pro在拍照方面的表现颇为突出。在硬件方面，这部手机采用1200万像素+2000万像素的双摄，主摄像头采用索尼IMX363传感器，同时支持光学防抖。另外，中兴Axon 9 Pro的2000万像素副摄是一颗130°的广角镜头，使用这颗镜头可以轻松拍出视野更广的风景照。

中兴Axon 9 Pro参数中兴Axon 9 Pro参数

　　近日中兴也在其官方微博上公布了一组样张，一起来看看这部手机的表现如何。

中兴Axon 9 Pro样张中兴Axon 9 Pro样张
中兴Axon 9 Pro样张中兴Axon 9 Pro样张

　　通过样张我们不难发现，中兴Axon 9 Pro在拍摄大场景样张时可以获得更加宽广的视野，效果不错。而且在一些特殊的场景下，还能拍出观感别致的样张，相信能为许多摄影爱好者提供更多的创作思路。

　　遗憾的是，中兴Axon 9 Pro目前尚未在国内发售，我们也期待未来中兴能将这部手机带入国内市场。

中兴旗舰拍照
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