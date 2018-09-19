糖果手机推出意大利定制版S20 支持104种语言互译

新浪手机讯 9月19日晚间消息，今日糖果手机在北京意大利使馆举办发布会，推出“糖果翻译手机时尚古国意大利定制版”。

今年7月，糖果发布首部翻译手机——糖果S20，它整合了目前市面上翻译机、翻译APP的优点，对出境自助游用户旅行中的语言沟通障碍辅助。

而这次的“糖果翻译手机时尚古国意大利定制版”，支持104种语言互译和意大利语等42种语言语音互译。而离线语音翻译升级到支持中英日韩四种语言，民族语语音翻译升级到支持维吾尔语、藏语、蒙古语三种民族语语音翻译。

除了语种增多外，升级后的“糖果AI翻译官”语音解析更加专业，支持澳大利亚、英国、美国、印度4国的英语发音，支持法国、加拿大2国的法语发音，支持巴西、葡萄牙2国的葡萄牙语发音。

此外还与意大利国家旅游局、意大利环意联合推出“糖果翻译手机意大利城际小镇游专线”。该专线采用环意HIBUS共享小团模式，游客将搭乘意大利最炫酷的HIBUS（环意城际小镇游巴士），游览意大利特色小镇；而糖果专线的最大亮点则是为每位专线游客提供糖果翻译手机，让游客体验SUGAR CARE旅行方式。

除了今天推出定制版，之前的糖果S20也将会提供升级包，对糖果AI翻译官”软件升级。升级后同样支持104种语言互译和意大利语等42种语言语音互译。（瑞豪）