取代多种电子产品！库克：iPhone XS售价不贵

还有不到两天时间，新iPhone就要正式开卖了，对于这款新机来说，恐怕国内用户谈的最多的还是售价，因为它们真的不便宜，而苹果就是要吃尽自己的品牌溢价能力。

时隔两年后，库克再次登上美国ABC电视台的《早安美国》节目，当然在节目中他的主讲话题还是跟新iPhone有关，当被主持人问及，新iPhone这么贵，会不会把不少用户拒之门外时（最高售价达1449美元，超过苹果Mac电脑），库克是这样回答的。

库克表示，苹果的目标是为所有人制造适合他们的iPhone，更低廉的iPhone他们之前已经推出了几款，而即将要上市的是他们旗下最旗舰的机型，它拥有让人难以置信的提升，比如摄像头、更大的屏幕、还有目前手机行业最小最强的芯片等等。

此外库克还表示，现在手机可以干的事情越来越多，它基本取代日常的数码相机、音乐播放器等等，而这样具有创新性的产品，售价怎么可能便宜呢？

库克认为，即使一台手机售价超过1000美元，大多数人每月仅支付30美元，那大概就是一天一美元，这样算下来你们还觉得贵吗？