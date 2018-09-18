荣耀Magic2“高清细节版”曝光：确认采用屏下指纹

继9月14日微博评论确认荣耀Magic2将配备AMOLED屏幕之后，荣耀业务部副总裁（产品）@荣耀老熊，又在微博中首次正式曝光荣耀Magic2屏下指纹识别操作高清大图，由此正式确认荣耀Magic2将会搭载屏下指纹技术，一时间引起网友热议，至此，荣耀Magic2再露冰山一角。

回顾8月30日，在德国IFA展上，赵明表示该机搭载近100%全面屏视野的Magic Slide魔法全面屏、麒麟980芯片、更安全的40W超级快充。随后在9月5日荣耀8X的西安发布会上，荣耀总裁赵明又进一步表示，在荣耀Magic2手机上将对AI进行全新的体验升级，智慧生命体Yoyo的爆出更是一个意外之喜。

短短半个月，为何荣耀Magic2可以吊足用户的胃口，令网友时刻关注关于荣耀Magic2爆料的任何风吹草动？

首先在外观方面，荣耀Magic2采用了Magic Slide魔法全面屏并搭载屏下指纹，从之前曝光的真机图来看，它的四个边框都很窄，视觉冲击感很强。官方称它的滑屏结构有点类似于zippo打火机，和vivo的升降式摄像头、OPPO Find X双轨潜望式结构不同，这些手机都采用了电子自动化装置，荣耀Magic 2采用了最简单的滑屏方式解决了摄像头、全面屏显示和通话方案。而且荣耀Magic2的滑屏结构不仅在可靠性和易用性方面更具优势，并且还实现了为真正全面屏赋能，每一次下滑都能开启一个新世界，为全面屏手机体验，带来了更多可能。

其次在配置方面，荣耀Magic2将搭载麒麟980，这颗芯片由台积电7nm工艺打造，是全球首款商用的7nm移动SoC，配置了Cortex-A76架构CPU与Mali-G76 GPU，工艺性能提升20%，能效提升40%，晶体管密度提升1.6倍，全新升级第四代自研ISP支持更多像素和镜头，率先支持LTE Cat.21，峰值下载速率1.4Gbps，满足更多网络场景。特别是麒麟980芯片还搭载了业内首款双核NPU，实现每分钟图像识别4500张，支持人脸识别、物体识别、物体检测等AI场景。结合荣耀Magic2拥有的4000智商，以及智慧生命体Yoyo的助力，作为智能手机AI鼻祖荣耀Magic的迭代之作，荣耀Magic2在AI人工智能方面的突破更加让我们期待。

除此之外，荣耀Magic2还有之前提到的更快更安全的40W全新超级快充加持，如今又在滑屏结构的基础上获得屏下指纹技术助力，荣耀Magic2的科技感再次提升，势必将成为荣耀总裁赵明口中科技理想主义的代表之作，而且让人感到惊喜的是，赵明还曾表示，荣耀Magic2将是一款量产机型，如此便能让更多的用户感受到科技理想主义智能手机的魅力，我们不妨拭目以待。